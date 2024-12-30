大漲27% 金價是今年打破市場規則最大驚奇

黃金正邁向本世紀來最大單年漲幅，2024年迄今上漲27%，受到美國貨幣寬鬆政策、地緣政治風險縈繞以及各國央行一波買進潮所推動。

儘管川普在美國總統選舉大獲全勝以來，金價略微回落，但2024年漲幅仍超過大多數其他商品。基本金屬表現則參差不齊，鐵礦石價格大幅下跌，而鋰價持續一獗不振。

2024年各種金屬表現各異，凸顯缺乏單一主導因素來左右整體市場走勢的情況，2025年基本金屬和貴金屬接下來怎麼走，尤令人關注。展望2025年，投資人將重點放在美國貨幣政策的不確定性、川普總統任內可能帶來的摩擦，以及中國大陸振興經濟的努力。

今年金價迭創新高，或許表示市場動態出現潛在變化，尤其在美元走強耒美國公債實質殖利率上升的情況下，這兩者本來都被視為不利金價的阻力。

StoneX Group分析師 David Scutt發布報告說：「黃金市場的表現令人驚嘆，又毫不間斷，這是我對2024年市場最大的驚喜。黃金的遊戲規則似乎已經改變了。」

其他金屬2024年則欲振乏力，主要受到中國經濟長期放緩的影響。

倫敦金屬交易所的六種金屬指數（LMEX）今年迄今上漲5.4%，供應上間歇出現壓力，部分抵銷中國大陸需求疲弱的影響。銅與鋅供應吃緊的壓力可能延續至2025年。

鐵礦砂則大跌，新加坡期貨價格2024年下跌約28%， 因建築活動疲弱，全球最大鋼鐵生產國中國大陸需求拉警報，而短期內似乎看不到改善跡象。