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美企拚效率 從大砍主管數量下手 Google、Meta都奉行

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國大企業正積極削減管理層規模，希望提高公司效率。圖為Meta位於加州的總部招牌。美聯社
美國大企業正積極削減管理層規模，希望提高公司效率。圖為Meta位於加州的總部招牌。美聯社

美國不少大型企業正讓管理層「瘦身」，期望藉由精簡主管人數來提高公司效率。這也使得各層級的員工反思職涯之路，以及以往透過升遷以便獲得加薪的傳統做法。

道瓊社報導，快遞業者優比速（UPS）和花旗集團表示，他們從去年來已砍掉數千個主管職位；亞馬遜執行長

賈西（Andy Jassy）目標是提高員工與主管的比率； Google執行長皮伽（Sundar Pichai）本月向員工表示，公司已裁撤10%主管職位，以便減少成本。

根據就業數據業者Live Data Technologies針對超過2,000萬名白領工人的最新分析，美國上市公司自疫情期間的聘僱高峰期迄今已削減約6%的中階主管人數，高階主管人數從2021年底以來則減少近5%。

由於可供升職的較高階職位數量減少，有抱負的經理們正努力獲得晉升，至於先前的主管則轉向非管理職位，而且有時還是被迫的。其他人則轉往新產業，藉此爭取管理職位。同時，企業也想辦法激勵職涯感到停滯的員工。

企業歷經多輪擴張後，主管與他們高昂的薪資向來會成為「替罪羔羊」，如今，企業快速削減主管階層。例如臉書母公司Meta去年削減了多個主管階層，做為裁員數千人的一環，同時要求一些經理人轉為非管理職。花旗在2023年9月宣布人事改組，到今年3月已將管理層級從13個層級削減至8個層級。

花旗財務長梅森（Mark Mason）在春季時向投資人表示：「這代表決策加快得多。」

這也意味管理職位的責任更重了。根據顧問業者顧能（Gartner）的數據顯示，如今主管管理的員工數量，幾乎是2017年的三倍；根據LinkedIn最新的勞力信心調查，大約30%的員工表示，他們的主管壓力太大，無法在工作中支持他們。

另據Live Data Technologies的分析，裁員最多的部門是人資部門，該部門員工人數較2022年減少逾6%。

曾任Meta產品行銷團隊主管、共同創辦行銷科技公司的37歲蒙哥馬利說，生成式AI的運用增加，代表一些管理階層可能永遠消失。AI工具能夠處理像是數據分享、管理工作流程等日常任務，減少對主管人員的需求。他說，AI未來甚至能改變人們在公司升遷的方式。

顧能預測，在未來兩年，五分之一的企業將使用AI來讓組織扁平化，並且消除一半的中階管理職位。

職位

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