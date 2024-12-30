日韓製造業景氣低迷 韓工廠生產減幅高於預期

南韓11月工廠生產萎縮幅度高於預期，此時南韓出口減緩且企業信心轉弱；日本12月工廠景氣萎縮速度放緩，因生產和新訂單下滑的情況有緩和跡象。

南韓統計局30日公布，11月工業產出指數經季節調整後月比下滑0.7%，不如前一個月持平的情勢，也遜於路透訪調經濟學家預期的下滑0.4%。

南韓11月工業產出指數年比上揚0.1%，低於前一個月的6.3%增幅，也不如經濟學家預期的0.4%增幅。

在上月，南韓出口成長速度放慢至14個月低點，因為在關稅不確定性環伺之際，韓國對美國、中國大陸的出口下滑。南韓的企業信心在本月觸及逾四年來最疲弱。

日本同日公布的數據則顯示，工廠景氣萎縮的情況有所緩解。au Jibun Bank日本12月製造業採購經理人指數（PMI）終值上升至49.6，顯示三個月來最溫和的收縮。這項指數略高於初值49.5和11月的 49.0，不過仍是連續第六個月低於景氣榮枯分界50。

標普全球市場財智分析師巴提（Usamah Bhatti）表示：「由於生產和新訂單減緩的情勢改善，整體數據邁向較為接近中性。」

製造細項指數在12月連續第四個月萎縮，但萎縮速度也比前月減緩。製造業者指出，新訂單低迷是產量下滑的主因；新訂單連續第19個月萎縮，因國內與主要海外市場需求減少。接受調查的一些公司表示，半導體市場是新訂單疲軟的原因。

日本工廠12月擴大僱員，而且達到4月來最高水準，逆轉11月僱員減少的局面。受調查的企業表示，他們聘僱更多勞工是為了因應勞力短缺，並且為未來需求做準備。