快訊

凌晨2點錢就送到…沈慶京借到1億元交保金 律師剛現身北院領繳款單

柯文哲7千萬交保…黃國昌批北檢只給2條路 賴總統把手伸進司法

鄭文燦涉貪再出庭…500萬關鍵3時間點 與廖家父子說法矛盾一次看

日韓製造業景氣低迷 韓工廠生產減幅高於預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓11月工廠生產萎縮幅度高於預期，此時南韓出口減緩且企業信心轉弱。彭博資訊
南韓11月工廠生產萎縮幅度高於預期，此時南韓出口減緩且企業信心轉弱。彭博資訊

南韓11月工廠生產萎縮幅度高於預期，此時南韓出口減緩且企業信心轉弱；日本12月工廠景氣萎縮速度放緩，因生產和新訂單下滑的情況有緩和跡象。

南韓統計局30日公布，11月工業產出指數經季節調整後月比下滑0.7%，不如前一個月持平的情勢，也遜於路透訪調經濟學家預期的下滑0.4%。

南韓11月工業產出指數年比上揚0.1%，低於前一個月的6.3%增幅，也不如經濟學家預期的0.4%增幅。

在上月，南韓出口成長速度放慢至14個月低點，因為在關稅不確定性環伺之際，韓國對美國、中國大陸的出口下滑。南韓的企業信心在本月觸及逾四年來最疲弱。

日本同日公布的數據則顯示，工廠景氣萎縮的情況有所緩解。au Jibun Bank日本12月製造業採購經理人指數（PMI）終值上升至49.6，顯示三個月來最溫和的收縮。這項指數略高於初值49.5和11月的 49.0，不過仍是連續第六個月低於景氣榮枯分界50。

標普全球市場財智分析師巴提（Usamah Bhatti）表示：「由於生產和新訂單減緩的情勢改善，整體數據邁向較為接近中性。」

製造細項指數在12月連續第四個月萎縮，但萎縮速度也比前月減緩。製造業者指出，新訂單低迷是產量下滑的主因；新訂單連續第19個月萎縮，因國內與主要海外市場需求減少。接受調查的一些公司表示，半導體市場是新訂單疲軟的原因。

日本工廠12月擴大僱員，而且達到4月來最高水準，逆轉11月僱員減少的局面。受調查的企業表示，他們聘僱更多勞工是為了因應勞力短缺，並且為未來需求做準備。

南韓 指數 日本

延伸閱讀

南韓調查單位申請逮捕尹錫悅！2周3度拒絕到案應訊

Gore-Tex工廠「永久化學品」毒害環境 馬州提告

日產本田合併案 底特律的照妖鏡

北捷「1物品」紅到南韓 網友大讚：將成為另類台灣名產

相關新聞

通膨疑慮升高 川普關稅政策恐加重美債跌勢

由於美國通膨率保持頑固，拖慢聯準會（Fed）降息步伐，今年經歷平淡報酬率的債券投資人，對近期扭轉頹勢的信心漸失，而且更加...

因應川普交易3.0版 Fed準備鷹式降息

12月18日聯準會如市場預期調降1碼，但克利夫蘭聯準會主席Beth Hammack希望維持利率不變、暫停降息，投下反對票，這是自9月降息2碼後的第二次聯準會決議未獲得全員支持，在宣布降息的前一天…

美放緩降息 英歐大輸家 明年利率可能高於市場預期

聯準會（Fed）在12月決策會議後暗示明年放緩降息步伐，顯示明年美國利率可能居高不下，這固然不利於本國經濟與市場，但最大...

品管、罷工頻傳 波音再遭重創

多家外媒報導，美國航太巨擘波音公司今年「流年不利」，不僅疲於因應飛安和飛機製造的品管危機，員工大罷工也造成旗下兩家最大飛...

日韓製造業景氣低迷 韓工廠生產減幅高於預期

南韓11月工廠生產萎縮幅度高於預期，此時南韓出口減緩且企業信心轉弱；日本12月工廠景氣萎縮速度放緩，因生產和新訂單下滑的...

輝達IC基板供應商 Ibiden 將加速擴產 因應AI需求

日本IC基板大廠揖斐電（Ibiden）社長河島浩二表示，身為輝達（NVIDIA）先進半導體所需晶片封裝基板的主要供應商，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。