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品管、罷工頻傳 波音再遭重創

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
多家外媒報導，美國航太巨擘波音公司今年「流年不利」。 路透
多家外媒報導，美國航太巨擘波音公司今年「流年不利」。 路透

多家外媒報導，美國航太巨擘波音公司今年「流年不利」，不僅疲於因應飛安和飛機製造的品管危機，員工大罷工也造成旗下兩家最大飛機製造廠的生產癱瘓而損失數十億美元；廿九日南韓空難又一次重創波音。

除了民航業務，波音的太空計畫也出包。六月兩名太空人搭乘波音旨在重複利用的「星際飛機」到地球軌道上的國際太空站，但因飛機技術問題而受困，九月才以空機方式先返回地球。

波音十月在罷工期間宣布將裁員一點七萬名員工以應對公司財務，即所謂全球裁員百分之一員工的「調整與再培訓」計畫，直到十一月四日才結束逾七周、要求資方大幅調薪的罷工行動。

美國聯邦航空總署（FAA）十月也對波音是否遵守相關安全規範展開為期三個月的稽核。FAA說稽核將審查波音安全流程的幾項關鍵部分。

FAA在一月阿拉斯加航空發生空中掉艙門的驚魂後，就發現波音涉及多起有關製造品管、零件處理和存儲的違規問題。除了硬體問題，航空諮詢公司Leeham分析師費姆還提到波音內部正面臨信任危機，「員工已不再相信高階主管的話」。

英國廣播公司（BBC）最近一篇長文引述波音西雅圖工廠的品保人員山姆．莫霍克報導，他以實名舉報自新冠疫情以來，工廠車間的混亂造成數千個有缺陷或「不合格」的零部件下落不明，甚至恐怕已裝在飛機上交貨給客戶，這位吹哨者並描述波音目前「整個（生產）系統一片混亂」。

南韓 機場 濟州航空

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