聽新聞
0:00 / 0:00

美元亮眼 行情有撐

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美元指數今年來已強勁升值6.6%，且明年美國經濟有望持續亮眼、美國總統當選人川普加徵關稅的威脅，也將支撐美元明年的行情，只是中期將面臨美國政府債務暴增的挑戰。

根據彭博資訊報架，美元指數今年來累計升值6.6%，由於其他央行不得不出手支持本國經濟，所有已開發國家貨幣兌美元均走弱。

巴克萊外匯策略師孔寧表示，「今年美元之稱的主要支柱是經濟強勁」，「這種強勢意味著聯準會（Fed）正進入一個幅度較淺的降息周期，使得美國的利率高於其他地區，有助於美元估值維持在高點」。

日圓、挪威克朗及紐元兌美元的匯率今年來截至12月27日，都重貶超過10%，在G10貨幣排名末段班，歐元兌美元已貶值約5.5%至1.04美元附近。愈來愈多策略師預期，歐元兌美元明年可能貶至平價。

非商務的投機交易員已在在美國大選前後，穩步增加美元多頭部位，目前持有的美元看漲期貨合約金額約為282億美元，為5月以來的最高。

高盛分析師團隊日前指出，美元目前的升勢與即將公佈的數據相符，而且市場還沒有完全消化對關稅的預期，預估中期仍有上行空間。

Fed主席鮑爾已重申對降息前景的審慎立場，在難以擺脫通膨風險之際，強調保持韌性的重要性。

不過，彭博資訊策略師認為，美元匯率中期也面臨美國政府債務暴增的威脅。

指數 美國大選

延伸閱讀

將取消部署中短程核導彈的暫停令 俄羅斯外長：美國傲慢無視俄、陸的警告

美國有線電視產業先驅隕落 HBO創辦人杜蘭98歲辭世

美股「5+2交易日」耶誕行情開跑 成長股領漲

美對陸發動301調查 市場看好聯電、世界先進將受惠

相關新聞

通膨疑慮升高 川普關稅政策恐加重美債跌勢

由於美國通膨率保持頑固，拖慢聯準會（Fed）降息步伐，今年經歷平淡報酬率的債券投資人，對近期扭轉頹勢的信心漸失，而且更加...

美放緩降息 英歐大輸家 明年利率可能高於市場預期

聯準會（Fed）在12月決策會議後暗示明年放緩降息步伐，顯示明年美國利率可能居高不下，這固然不利於本國經濟與市場，但最大...

品管、罷工頻傳 波音再遭重創

多家外媒報導，美國航太巨擘波音公司今年「流年不利」，不僅疲於因應飛安和飛機製造的品管危機，員工大罷工也造成旗下兩家最大飛...

2030減碳目標 日本力拚46% 南韓訂40%

台灣2030年減碳目標難見3字頭，與亞洲鄰國相比，日本訂於2030年較基準年減碳46%，並努力達到50%，南韓則訂於20...

法精品業富豪 身價大縮水

受累於中國大陸經濟復甦緩慢導致精品需求疲軟，拖累精品類股今年來重挫，加上法國政局動盪衝擊當地股市，路易威登（LVMH）創...

美航空類股 明年展望佳

美國民眾今年外出旅遊的需求創紀錄，帶動美國航空類股今年來飆漲，表現遠優於大盤標普500指數，而且獲利動能有望延續，預示2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。