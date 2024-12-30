美元指數今年來已強勁升值6.6%，且明年美國經濟有望持續亮眼、美國總統當選人川普加徵關稅的威脅，也將支撐美元明年的行情，只是中期將面臨美國政府債務暴增的挑戰。

根據彭博資訊報架，美元指數今年來累計升值6.6%，由於其他央行不得不出手支持本國經濟，所有已開發國家貨幣兌美元均走弱。

巴克萊外匯策略師孔寧表示，「今年美元之稱的主要支柱是經濟強勁」，「這種強勢意味著聯準會（Fed）正進入一個幅度較淺的降息周期，使得美國的利率高於其他地區，有助於美元估值維持在高點」。

日圓、挪威克朗及紐元兌美元的匯率今年來截至12月27日，都重貶超過10%，在G10貨幣排名末段班，歐元兌美元已貶值約5.5%至1.04美元附近。愈來愈多策略師預期，歐元兌美元明年可能貶至平價。

非商務的投機交易員已在在美國大選前後，穩步增加美元多頭部位，目前持有的美元看漲期貨合約金額約為282億美元，為5月以來的最高。

高盛分析師團隊日前指出，美元目前的升勢與即將公佈的數據相符，而且市場還沒有完全消化對關稅的預期，預估中期仍有上行空間。

Fed主席鮑爾已重申對降息前景的審慎立場，在難以擺脫通膨風險之際，強調保持韌性的重要性。

不過，彭博資訊策略師認為，美元匯率中期也面臨美國政府債務暴增的威脅。