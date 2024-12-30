美航空類股 明年展望佳

美國民眾今年外出旅遊的需求創紀錄，帶動美國航空類股今年來飆漲，表現遠優於大盤標普500指數，而且獲利動能有望延續，預示2025年展望看旺。

彭博資訊報導，標普超級綜合航空業指數今年來跳漲60%，遠勝標普500指數的27%，全年表現有望是2014年來最佳。其中，表現最優異的聯合航空控股公司股價今年來大漲144%，也成為標普500指數漲幅第四大的個股。

美國今年搭機出遊的人數創下空前紀錄，美國運輸安全管理局（TSA）的數據顯示，史上最多人搭機出遊的十天，全都落在2024年。

美國航空類股能從今年中的低迷彈升，原因除了美國消費者的出遊熱潮，還有航空業者縮減不賺錢航線，所造成的運能成長有限。巴克萊銀行分析師團隊預估，明年美國航空業者的機位數量將成長不到3%，低於新冠疫情前的長期趨勢。

巴克萊銀行指出，投資人認為航空類股的股價偏低，看好聯合航空、達美航空等老牌航空公司，及阿拉斯加航空與Frontier航空，因為聯合航空與達美航空的高價艙位較多，對國際市場曝險也較高，阿拉斯加航空與Frontier航空則已調整常客計畫。

巴克萊銀行認為，這些發展預示航空業未來一年業績好兆頭，「我們認為航空業基本面2025年將大幅改善，支撐許多業者的強勁利潤與獲利前景」。

航空業者的財測也反映出更樂觀的展望。捷藍航空、西南航空、美國航空已陸續上調本季獲利預期，以反映年底購物季出遊需求旺盛、機票價格攀高及燃油成本降低。達美航空將在明年元月10日發布財報，為航空業的財報季揭開序幕。