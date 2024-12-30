通膨疑慮升高 川普關稅政策恐加重美債跌勢

由於美國通膨率保持頑固，拖慢聯準會（Fed）降息步伐，今年經歷平淡報酬率的債券投資人，對近期扭轉頹勢的信心漸失，而且更加擔心美國總統當選人川普的政策可能推升通膨，導致美國公債價格續跌。

最近兩年來，華爾街投資人都在年初對美國公債等高品質債券的表現，懷抱樂觀情緒，到了年底卻都失望而歸。現在，投資人更加謹慎，基金經理人近幾周已在出售美國公債，儲蓄者也從長期債券基金撤資。

根據FactSet數據，投資人12月從貝萊德iShares 20+美國公債指數型基金（ETF）撤資53億美元，若到月底仍維持這個流出額，將是該基金發行22年來規模最大的單月流出額。

美國10年期公債殖利率走勢 圖／經濟日報提供

美國公債殖利率持續盤旋在接近兩年高點，10年期公債殖利率27日上漲4個基點至4.62%。

ICE美銀美國公債指數今年來截至12月26日的報酬率僅0.4%，即將連續第四年低於國庫券的5.2%。追蹤投資級公司債、抵押貸款證券（MBS）及美國公債的彭博美國總回報指數，今年來報酬率也只有1.1%，同樣低於國庫券。

許多人因此正在爭論，持有較短期的國庫券是否較好。Cloumbia Threadneedle投資公司全球利率策略師艾爾－胡賽尼說，「現金收益率達4%以上」，「這是難以打敗的成績」。

現在投資人更擔心，若川普的關稅政策引燃通膨，債市環境可能更艱困。BMO財富管理公司投資長馬永裕指出，若川普提高關稅推升通膨，又無法縮減預算赤字，導致美國公債供應續增，美國10年期公債殖利率可能漲破5%。

幾年前在債市享受數十年的多頭走勢時，投資人不太擔心利率攀高，即便Fed在2022年積極升息，多數投資人仍認為只是過渡期，去年也持續押注Fed降息的速度將比預期還快。

然而，現在更多投資人已相信美國經濟能挺住利率攀升的影響，通膨威脅將揮之不去，在Fed多數官員12月預期明年只會降息2碼時，債市預估只會降1碼、甚至不降。

在過去，前一年的債市表現不佳，隔年通常會豐收，但這在近年並未出現，NewEdge Wealth資產組合主管尼克說，這導致投資人對投資債券興致索然。