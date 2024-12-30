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2030減碳目標 日本力拚46% 南韓訂40%

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台灣2030年減碳目標難見3字頭，與亞洲鄰國相比，日本訂於2030年較基準年減碳46%，並努力達到50%，南韓則訂於2030年達到40%，台灣目標相對落後，仍待提出2032年、2035年更具企圖心的目標。

國家氣候變遷委員會決議調升2030年減碳目標以來，各部會如火如荼盤點，環境部今（30）日將說明結果，預料將小幅調升。

據了解，政府目前規劃，預計先微幅調整2030年目標，並於明年氣候變遷委員會上再討論2032、2035目標，一步一步規劃減碳路徑，穩步落實2050淨零碳排。

觀察亞鄰各國減碳目標，日本訂於2030年較2013年減少46%，並努力減少至50%，近期更提出「加強版」，希望在2035年減排60%、2040年減73%；南韓也喊出2030年較2018年減少40%。

另外，歐美國家更提出高標準，歐盟提出要在2030年較基準年減碳55%，英國則預計減少68%以上。

前次氣候變遷委員會會議記錄揭露，委員在會議中對於我國減碳目標有不少討論。國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸關注減碳目標與減碳旗艦計畫數據的對接，希望確保淨零目標及進程如期達成。

氣候變遷 減碳

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