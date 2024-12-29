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歐洲3大汽車生產國德、義、捷施壓 盼歐盟取消車輛碳排罰款

中央社／ 布魯塞爾29日綜合外電報導
德國、義大利和捷克等汽車生產國的領袖近期向歐洲聯盟（EU）施壓，要求歐盟免除明年起針對未符合二氧化碳排放標準的汽車製造商罰款措施。比利時布魯塞爾歐盟委員會總部前的歐盟盟旗。路透資料照
德國、義大利和捷克等汽車生產國的領袖近期向歐洲聯盟（EU）施壓，要求歐盟免除明年起針對未符合二氧化碳排放標準的汽車製造商罰款措施。比利時布魯塞爾歐盟委員會總部前的歐盟盟旗。路透資料照

德國義大利捷克等汽車生產國的領袖近期向歐洲聯盟（EU）施壓，要求歐盟免除明年起針對未符合二氧化碳排放標準的汽車製造商罰款措施。

根據歐盟的2025年目標，汽車製造商全年銷售車輛的平均碳排量必須符合標準，若電動車銷量下滑，可能會提高汽車製造商所售車輛的平均碳排量，使車商無法達標。

路透社報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在參加19日歐盟領袖峰會後表示，添增汽車業的困難並不合理，不應以罰款限制企業投資電動車的能力。

蕭茲正面臨明年2月德國提前大選的壓力，他指出，汽車製造商已推出新款電動車，但無法強迫消費者購買這些車型。

他還說：「我認為不罰款是正確的，應該研究如何達成目標。這並不容易，但我已進行過深入的討論，相信能找到解決方案。」

關於歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出與汽車業展開「結構性對話」的計畫，蕭茲也表達歡迎。

蕭茲還說，歐盟其他成員國領袖已同意他的建議，將在明年3月的下一次歐盟峰會上討論相關結果。

要求匿名的歐盟外交官透露，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與捷克總理費亞拉（Petr Fiala）當天也計劃，敦促范德賴恩取消對未達碳排標準的汽車製造商開罰。

根據業界估算，歐洲汽車製造商可能會面臨約150億歐元的罰款，其中受影響最深的是歐洲最大車商福斯汽車集團（Volkswagen）。

正面臨需求疲弱、中國競爭和電動車銷量低於預期等情況的汽車製造商警告，這可能導致工廠關閉和數以千計員工失業。

法國上週也加入反對罰款的行列。路透社見到的政府文件顯示，巴黎當局雖不願削弱歐盟的碳排目標，但支持汽車製造商明年免受處罰的方案。

法國生態轉型部長潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）於17日的歐盟部長會議表示：「我們目前所面臨的現狀，跟我們最初準備的情況不一致。」

奧地利、保加利亞、羅馬尼亞和斯洛伐克也敦促歐盟重新考慮其汽車二氧化碳減排政策，而只有少數國家，包括富豪集團（Volvo）母國瑞典在內，公開支持維持罰款政策。

德國 捷克 歐盟 減排 罰款 義大利 電動車

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