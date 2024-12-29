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美股「5+2交易日」耶誕行情開跑 成長股領漲

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

時值歲末耶誕假期，雖美股交投清淡，但市場仍期待每年最後五個交易日加上次年前兩個交易日的「耶誕行情」，上周整周來看，美股四大指數走揚，科技、消費耐久財、通訊服務等類股表現居前。

就業數據好壞參半，初領失業金人數降至21.9萬人，但續領失業金人數上升至191萬人，創2021年11月13日以來新高。

富蘭克林證券投顧表示，迎接「川普2.0」政權，市場認為未來川普可望推動減稅、放鬆監管等親商政策，包含延長《減稅及就業法案》，但關稅、強硬驅逐非法移民、削減綠色補貼等政策則相對不利於市場，綜合來看，美國減稅、放鬆監管等措施應仍有助抵銷不利政策的影響，使美股企業獲利維持正成長，預計美國市場為主（公用事業／地區銀行／小型股）、貿易保護受惠者（鋼鐵／鋁）、關稅抗性較強者（軟體／金融服務／能源服務／專業服務）等領域可望受惠較多，但勞動密集（餐飲／零售／百貨）、乾淨能源、關稅抗性較低者（低毛利商品／高替代性商品／硬體／半導體）等領域可能受到較多政策負面影響，在布局上，建議均勻配置在科技、價值股、小型股等，共享各領域在新政府上台後的行情。

美股 耶誕節

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