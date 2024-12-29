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越南北寧台商會10周年 會員數從50增至200家

中央社／ 河內29日專電

越南北寧台商會昨天選出新一屆理監事成員，會長由林軒節連任，當天並舉辦商會成立10周年紀念。北寧省是越南電子產業重要聚落，會員數10年來從50家增至200多家。

越南台灣商會聯合總會北寧分會（北寧台商會）28日舉辦理監事聯席會議及會員大會，接續進行新一屆理監事選舉，選出理事16席、監事5席，會長及監事長分別由林軒節、陳偉全連任，明年1月1日上任，任期兩年。

林軒節是巨源集團董事長，在越南已有17年，公司從事營造和機電工程。他說，商會最大功能就是守望相助、訊息分享，未來盼能吸引更多年輕世代加入商會，才能激發出更多創新的想法與活力。

北寧省（Bac Ninh）緊鄰河內市，早期即是韓、日、台投資優先選擇地；2018年美中貿易戰後，進一步吸引「中國+1」下的供應鏈轉移投資潮。北寧台商會2014年成立之初僅有約50家會員，至今已有200多家。

中華民國駐越南代表石瑞琦致詞時表示，北寧台商會成立10周年，他很驕傲能陪伴走過其中的9年，這段時間代表處得到北寧台商會很多協助，非常感謝也很榮幸。

北寧台商會會員多為製造業，即使大部分時間都被綁在工廠，從事慈善公益活動卻相當積極，7日與在越南的其他外國商會舉辦慈善高爾夫球賽，年度例行對弱勢學子發放認養金的活動則在23日進行。

北寧台商會秘書處表示，7日登場的「2024年新馬台慈善友誼盃高爾夫球賽」是北寧台商會首次與新加坡、馬來西亞商會合作舉辦的賽事，結餘款項約1.35億越南盾（新台幣約17萬元）撥為商會的關懷基金。

另一方面，北寧台商會關懷委員會23日在北寧省發放認養金給4名國中生和6名高中生等10名學子。這是北寧台商會第3年舉辦認養計畫，每人可獲600萬至800萬越南盾。

一名即將自高中畢業的學子在受領認養金時表示，台商這3年來的關懷讓她對台灣有一些好奇與期待，未來想前往台灣深造。北寧台商會鼓勵她學成歸來，為越南社會做出貢獻，也歡迎她加入台商企業。

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