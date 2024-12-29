中國踢鐵板 巴拿馬決定由美商負責新鐵路項目

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中央社／ 瓜地馬拉市28日專電
巴拿馬總統穆里諾。歐新社
巴拿馬總統穆里諾。歐新社

儘管因為巴拿馬運河問題，巴國總統穆里諾（Jose RaulMulino）和美國總統當選人川普隔空互槓，但巴拿馬政府還是宣布，巴國最大規模的鐵路建設，決定由美國AECOM公司進行規劃設計。

預計興建的巴拿馬鐵路從首都巴拿馬城，通往西部的大衛市（David city），全程約400公里，預計耗資41億美元（約新台幣1300億元），建設完成後估計可以創造超過3000個就業機會，更可帶動巴拿馬貨物運輸以及經濟發展，因此也被視為巴拿馬近年來最雄心勃勃的交通建設計畫，更是新任總統穆里諾最受矚目的政見支票。

巴拿馬與台灣2017年斷交後，2019年中國便已向當時立場親中的巴拿馬前總統瓦雷拉（Juan CarlosVarela），表達興建這條鐵路的高度興趣，甚至已經提交可行性研究報告以及預算書，認為勢在必得。

不過現任總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今年上任後和中國保持距離，宣布暫時擱置鐵路興建計畫，因為他強調「希望辦理公開的國際招標，讓更多國家參與」。

穆里諾總統的公開表態，等於讓中國踢到鐵板。中國駐巴拿馬大使徐學淵5月曾召開記者會，再次強調中國有意願興建巴拿馬鐵路，中國企業也希望在公平的前提下參與招標。

而巴拿馬政府26日宣布和美國的AECOM公司簽署價值220萬美元（約新台幣7000萬元）的技術合約，針對這條鐵路項目進行評估和前期規劃。巴國鐵路部更表示，新的規畫將比2019年由中國提交的方案更為全面完整。

美國AECOM是一家基礎建設工程、顧問和管理公司，總部位於加州洛杉磯。當地媒體分析，雖然巴拿馬總統公開歡迎中國參與，但這次不僅由美商拿下規劃項目，又將進行國際招標，可以視為美方和巴拿馬合作，共同防範中國「獨吞」承攬基礎建設，不斷擴大影響力。

巴拿馬運河 美國

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