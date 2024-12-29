俄羅斯國營企業：明年起暫停向摩爾多瓦供應天然氣

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天宣布，受到摩爾多瓦能源安全緊急狀態期間的債務糾紛影響，該公司將從2025年1月1日起停止向摩爾多瓦供應天然氣。

法新社報導，俄羅斯天然氣工業公司做出上述宣布之際，部分東歐國家正準備應對俄國天然氣斷供，烏克蘭也將在數天內禁止俄國天然氣流經其領土。

本月稍早，摩爾多瓦因預期減產而實行了為期60天的緊急狀態。

俄羅斯天然氣工業公司發布聲明表示，「本公司將自2025年1月1日格林威治標準時間5時起，將輸往摩爾多瓦共和國的天然氣供應限制為每天0立方米」，並稱此舉肇因於基希納烏（Chisinau）「拒絕管控債務」。

該公司指控基希納烏未履行合約，並稱將「保留」採取進一步行動的權利，包括終止與摩爾多瓦的天然氣供應合約。

據報導，俄羅斯天然氣工業公司2022年揚言要切斷對摩爾多瓦的供應後，歐洲天然氣價格上漲，因為這條途經烏克蘭的管線是俄國向歐洲輸送天然氣的最後一條正常運作管線。

俄羅斯 債務 烏克蘭

延伸閱讀

俄羅斯態度鬆動 中吉烏鐵路商議27年開工

赴俄北韓軍遭烏軍重挫！白宮：上周數千士兵傷亡 人海戰術無效

亞塞拜然客機墜毀 白宮：疑遭俄羅斯防空系統擊落

美官員：亞塞拜然航空墜機 可能遭俄羅斯防空系統擊落

相關新聞

美股上周五全面收低 科技七雄失色 後市盯川普關稅

美股上周五（27日）全面收低，蘋果、輝達（NVIDIA）、特斯拉等科技七雄股全都下挫。展望2025年，分析師和基金經理人...

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

最新揭露的文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司，過去一周在截至平安夜的三個交易日，加碼2,855萬美元，投資網際網路網域...

研發人工智慧太燒錢 OpenAI 擬改營利組織

隨著AI大戰日趨激烈，聊天機器人ChatGTP開發業者OpenAI在官網宣布研擬改革公司架構，在非營利部門之外，設立營利...

美國財長葉倫：下月將觸及舉債上限

美國財長葉倫表示，美國將在下個月中旬觸及舉債上限，屆時須動用「非常規措施」，避免聯邦政府債務違約。她呼籲國會採取行動，捍...

美聯邦航空總署點頭 藍源新葛倫火箭獲首張發射許可

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源公司「新葛倫」火箭已獲核發其首張商用太空發射許...

雪上加霜…政治動盪衝擊南韓經濟 拖累企業與消費者信心下滑

韓國總統尹錫悅本月3日發動的戒嚴以失敗告終後，國會先後通過他與代理總統韓悳洙的彈劾案，日益加劇的政治動盪拖累韓元匯率續貶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。