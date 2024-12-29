俄羅斯國營企業：明年起暫停向摩爾多瓦供應天然氣

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天宣布，受到摩爾多瓦能源安全緊急狀態期間的債務糾紛影響，該公司將從2025年1月1日起停止向摩爾多瓦供應天然氣。

法新社報導，俄羅斯天然氣工業公司做出上述宣布之際，部分東歐國家正準備應對俄國天然氣斷供，烏克蘭也將在數天內禁止俄國天然氣流經其領土。

本月稍早，摩爾多瓦因預期減產而實行了為期60天的緊急狀態。

俄羅斯天然氣工業公司發布聲明表示，「本公司將自2025年1月1日格林威治標準時間5時起，將輸往摩爾多瓦共和國的天然氣供應限制為每天0立方米」，並稱此舉肇因於基希納烏（Chisinau）「拒絕管控債務」。

該公司指控基希納烏未履行合約，並稱將「保留」採取進一步行動的權利，包括終止與摩爾多瓦的天然氣供應合約。

據報導，俄羅斯天然氣工業公司2022年揚言要切斷對摩爾多瓦的供應後，歐洲天然氣價格上漲，因為這條途經烏克蘭的管線是俄國向歐洲輸送天然氣的最後一條正常運作管線。