俄羅斯國營企業：明年起暫停向摩爾多瓦供應天然氣
俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天宣布，受到摩爾多瓦能源安全緊急狀態期間的債務糾紛影響，該公司將從2025年1月1日起停止向摩爾多瓦供應天然氣。
法新社報導，俄羅斯天然氣工業公司做出上述宣布之際，部分東歐國家正準備應對俄國天然氣斷供，烏克蘭也將在數天內禁止俄國天然氣流經其領土。
本月稍早，摩爾多瓦因預期減產而實行了為期60天的緊急狀態。
俄羅斯天然氣工業公司發布聲明表示，「本公司將自2025年1月1日格林威治標準時間5時起，將輸往摩爾多瓦共和國的天然氣供應限制為每天0立方米」，並稱此舉肇因於基希納烏（Chisinau）「拒絕管控債務」。
該公司指控基希納烏未履行合約，並稱將「保留」採取進一步行動的權利，包括終止與摩爾多瓦的天然氣供應合約。
據報導，俄羅斯天然氣工業公司2022年揚言要切斷對摩爾多瓦的供應後，歐洲天然氣價格上漲，因為這條途經烏克蘭的管線是俄國向歐洲輸送天然氣的最後一條正常運作管線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言