美國財長葉倫：下月將觸及舉債上限

美國財長葉倫表示，美國將在下個月中旬觸及舉債上限，屆時須動用「非常規措施」，避免聯邦政府債務違約。她呼籲國會採取行動，捍衛美國債信。

美國國會在2023年達成協議，暫緩債務上限生效直到2025年1月1日，這代表1月2日須訂立新的債限。葉倫27日致信國會寫道，財政部仍有短暫的喘息空間，主因聯邦信託基金將贖回證券，未償還公債將在1月2日減少540億美元。

葉倫說，轉圜餘地將在1月14日~23日耗盡，財政部屆時將動用特殊會計措施，為政府提供資金。她未說明特殊措施和財政部現金儲備能維持多久。高盛經濟學家菲利普估計，債務大限最終日期可能在2025年7~8月。

葉倫信件顯示，川普新政府上任後，可能會因財政政策陷入長期爭辯。

策略師原本估計，共和黨在新會期將掌控國會參眾兩院，較容易暫緩或提高債限。但美國總統當選人川普，本月初要求國會延長暫緩債限生效直到2027年1月，卻遭數十名同黨議員反對，並聯手民主黨議員阻止，被打了回票。

債限引發的政治對峙，可能會讓金融市場承壓，並對美國高漲的借貸成本帶來上行壓力。債限引發政治對峙時，短債殖利率通常會下挫。