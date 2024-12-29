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美股上周五全面收低 科技七雄失色 後市盯川普關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股。（路透）
美股。（路透）

美股上周五（27日）全面收低，蘋果、輝達（NVIDIA）、特斯拉等科技七雄股全都下挫。展望2025年，分析師和基金經理人仍看好科技股維持強勁表現，但川普政府上任後的關稅政策將為科技領域帶來不確定性，尤其是半導體業。

道瓊工業指數上周五跌0.8%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.1%和1.5%。對美國利率和經濟景氣敏感的小型股也下跌，羅素2000指數跌1.6%。費城半導體指數和台積電ADR各跌1%和0.7%，今年來漲幅分別為22.7%和93.9%。

美國10年期公債殖利率收在4.619%，是5月下旬以來最高水準，公債殖利率升高往往會削弱持有高成長股票的吸引力。

ClearBridge Investments 經濟和市場策略總監舒爾茲說：「投資人正獲利了結，尤其是七雄這些股票已走了一段非常健康的漲勢。」Catalyst基金投資長米勒說：「我仍然看漲科技股，雖然高價位令人憂心。但他們的成長潛力，尤其是AI帶動的成長支撐了價位。」

半導體 科技股

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