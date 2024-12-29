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研發人工智慧太燒錢 OpenAI 擬改營利組織
隨著AI大戰日趨激烈，聊天機器人ChatGTP開發業者OpenAI在官網宣布研擬改革公司架構，在非營利部門之外，設立營利性的公益公司，以籌集「比想像中更多的資金」。
OpenAI的營利事業目前由非營利部門掌控。該公司在27日表示，再次需要籌募比想像中更多的資金，投資人欲加以支持，但這種程度的資本，需要傳統股權。
OpenAI說，董事會正在評估，將現行營利事業轉型為公共利益公司（PBC），同時保留非營利部門。PBC目標為追求利益、及改善社會。新架構下，非營利部門將持有賺錢業務的股權。
DA Davidson分析師路里亞指出，這次宣布的重點是OpenAI的營利部門「將掌理並控制OpenAI的運作和業務」，這是該公司為持續募資須採取的重要舉措，此外，改為公益公司，不必然代表OpenAI將上市。
一般認為簡化營利部門組織可提高對投資人的吸引力，但外界可能質疑OpenAI是否會恪守原來的公益目標。OpenAI於2015年成立時，目標打造能造福人類的安全AI。
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