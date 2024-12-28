日本政府擬研發人工智慧 助民間加速自動駕駛

日本政府有意委託研究機構及資訊科技企業研發針對自動駕駛的人工智慧（AI），然後提供給民間車廠及零組件業者，盼加速自動駕駛研發。

日本共同社報導，日本政府為彌補目前對車輛自動駕駛技術不可或缺的道路環境與交通狀況數據不足，決定進行AI研發，透過虛擬生成數據提升質與量，希望在2025年度內提供給民間企業，加速目前落後美中的自動駕駛研發進度。

日本政府經濟產業省表示，已在2024年度補正預算中編列70億日圓，用途包括協助自動駕駛相關發展，希望能對自動駕駛計程車在地方實際上路及搭載自動駕駛系統車輛達全球市占3成的目標做出貢獻。

根據目前規劃，將以國家事業項目委託資訊科技企業或研究機構進行AI研發；除了提供車廠外，包括零組件製造商也能利用。

對自動駕駛技術來說，關鍵除了系統和感應器本身的性能外，還包括累積道路環境、天氣及行人動態等龐大數據。而在數據蒐集及安全性驗證方面，必須讓配備自動駕駛技術的車輛長時間在公路上行駛。