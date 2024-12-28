聽新聞
0:00 / 0:00
日本政府擬研發人工智慧 助民間加速自動駕駛
日本政府有意委託研究機構及資訊科技企業研發針對自動駕駛的人工智慧（AI），然後提供給民間車廠及零組件業者，盼加速自動駕駛研發。
日本共同社報導，日本政府為彌補目前對車輛自動駕駛技術不可或缺的道路環境與交通狀況數據不足，決定進行AI研發，透過虛擬生成數據提升質與量，希望在2025年度內提供給民間企業，加速目前落後美中的自動駕駛研發進度。
日本政府經濟產業省表示，已在2024年度補正預算中編列70億日圓，用途包括協助自動駕駛相關發展，希望能對自動駕駛計程車在地方實際上路及搭載自動駕駛系統車輛達全球市占3成的目標做出貢獻。
根據目前規劃，將以國家事業項目委託資訊科技企業或研究機構進行AI研發；除了提供車廠外，包括零組件製造商也能利用。
對自動駕駛技術來說，關鍵除了系統和感應器本身的性能外，還包括累積道路環境、天氣及行人動態等龐大數據。而在數據蒐集及安全性驗證方面，必須讓配備自動駕駛技術的車輛長時間在公路上行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言