美股年終倒數第三個交易獲利了結 「川普」成明年最大變數

大型科技股拖累之下，美國股市周五全面收低，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）在內科技七雄股全都下挫。展現2025年，分析師和基金經理人仍看好科技股持續保持強勁表現，但川普政府上任後的關稅政策將為科技領域帶來了不確定性，尤其半導體業。

道瓊工業指數周五下跌334點，跌幅0.8%，標普500指數和那斯達克綜合指數也分別下跌1.1%和1.5%。對美國利率和經濟景氣敏感的小型股也下跌，羅素2000指數下跌1.6%。

美國10年期公債殖利率收在4.619%，是5月下旬以來最高水準，高於周四的4.577%，公債殖利率升高往往會削弱持有高成長股票的吸引力。

截至周五收盤，道瓊指數今年來漲約14%，標普500指數上漲25%，那斯達克綜合指數漲31%。除微軟外，科技七雄2024年全都超越標普大盤。

半導體指數和台積電ADR周五各跌1%和0.7%，今年來漲幅分別為22.7%和93.9%。

ClearBridge Investments經濟和市場策略總監舒爾茲（Jeff Schulze）說：「投資人正獲利了結，尤其是七雄這些股票已走了一段非常健康的漲勢。」

Bankrate.com首席財務分析師麥布萊德（Greg McBride）說：「周五震盪過後，仍高於周一的水準。市場不會直線上漲，拉回往往成為下一波上漲的基礎。」

Catalyst基金投資長米勒（David Miller）說：「我仍然看漲科技股，雖然高價位令人憂心。但他們的成長潛力，尤其是AI帶動的成長支撐了價位。」

AXS Investments執行長巴薩克（Greg Bassuk）說：「2025年可謂AI相關類股表現的一年。明年將真正成為從硬體轉向軟體的一年。」

不過，三周後，美股將面對的新上任的美國政府，聯準會（Fed）也將開始採取較緩和的降息步調。

Catalyst基金的米勒提醒，關稅像是一把雙刃劍，和中國大陸的關係如果惡化到美俄目前的地步，美國將陷入非常不利的局面。

川普將於明年1月20日宣誓就職，預料上任首日便會布至少25道行政命令，涵蓋從移民到能源以及加密幣政策等領域。

Monex USA交易部副主任紀文（Helen Given）提醒，川普政府貿易政策的影響尚未反映在全球貨幣市場的行情上。