快訊

注定孤老終身？最新研究揭「3關鍵特質」 容易單身一輩子

大環境短期不利淨零 歐洲能源大廠重拾油氣投資

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導
英國石油（BP）和殼牌集團（圖）等公司今年大幅放緩在風能、太陽能等項目數以十億計美元的投資計畫，改投入利潤較高的油、氣項目。圖／路透社
英國石油（BP）和殼牌集團（圖）等公司今年大幅放緩在風能、太陽能等項目數以十億計美元的投資計畫，改投入利潤較高的油、氣項目。圖／路透社

歐洲主要能源公司今年紛紛加大對石油、天然氣投資以追逐短期利潤，同時放緩甚至翻轉氣候承諾，而這股淨零倒退趨勢可能會延伸至明年。

路透社報導，石油巨頭在能源轉型方面縮手，發生在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後。當時能源成本飆升，導致世界各國政府放慢潔淨能源政策的推動速度，並推遲氣候目標。

曾大力投資潔淨能源轉型的大型歐洲能源公司發現，他們的股價表現落後於美國競爭對手埃克森美孚公司（Exxon Mobil）和雪佛龍公司（Chevron），這些美國企業一直專注於油、氣業務。

這種背景下，英國石油（BP）和殼牌集團（Shell）等公司今年大幅放緩在風能、太陽能等項目數以十億計美元的投資計畫，改投入利潤較高的油、氣項目。

英國石油本計劃在2030年之前將再生能源發電規模增加20倍至50 GW（百萬瓩），卻在本月宣布把幾乎所有離岸風電計畫分拆至與日本發電商JERA成立的合資企業。

曾發下豪語要成為全球最大電力公司的殼牌，如今大砍新離岸風電計畫的投資，也退出歐洲和中國電力市場並削弱減碳目標。

此外，挪威國家石油公司（Equinor）也放緩再生能源方面支出的步伐。

氣候轉型顧問公司Accela Research 分析師鮑華德（Rohan Bowater）告訴路透社：「像入侵烏克蘭這樣的地緣政治干擾，削弱各家執行長優先推動低碳轉型的動機，尤其在高油價和投資者預期不斷變化下。」

他指出，英國石油、殼牌和挪威國家石油今年的低碳相關支出減少達8%。

不過殼牌告訴路透社，公司仍致力於2050年底前成為淨零排放能源企業，並將繼續投資能源轉型。

挪威國家石油公司則說：「由於通膨、成本增加和供應鏈瓶頸，離岸風電部門在過去幾年經歷了艱難時刻，挪威國家石油將繼續以審慎和有紀律的方式應對挑戰。」

對於減緩氣候變遷來說，石油公司縮減投資不是好消息。今年的全球溫室氣體排放量預計將創新高，成為有紀錄以來最熱一年。

對於價值3兆美元的能源產業來說，2025仍將會是動盪的一年，除美國總統當選人川普將重返白宮，全球最大原油進口國的中國正試圖重振疲軟的經濟，而這可能會刺激石油需求。

歐洲則面臨俄烏戰爭及德、法政治動盪帶來的持續不穩定性。

再生能源 挪威 油價 淨零 美國 英國

延伸閱讀

挪威長途巴士側翻入海3死 車上20陸客5人受傷

亞力模塑型變壓器 大廠青睞

環境部低碳永續競賽頒獎 台中3社區奪全國賽佳績

台灣外銷石油樹脂到南韓 被判課徵臨時反傾銷稅率

相關新聞

怕川普2.0讓Fed降息縮手？美債連跌三周 4變數決定2025走勢

美國公債價格連三周收跌，基準的10年期公債殖利率盤旋在近七個月高峰，且過去三周升幅為兩年來最大，反映川普2.0政策重燃通...

美股年終倒數第三個交易獲利了結 「川普」成明年最大變數

大型科技股拖累之下，美國股市周五全面收低，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）在內科技七雄股全...

大環境短期不利淨零 歐洲能源大廠重拾油氣投資

歐洲主要能源公司今年紛紛加大對石油、天然氣投資以追逐短期利潤，同時放緩甚至翻轉氣候承諾，而這股淨零倒退趨勢可能會延伸至明...

川普2.0將透過3大股匯市管道影響全球 關稅恐加劇供應鏈重組

美國總統當選人川普將於2025年1月20日上任，強勢重返白宮。央行指出，川普2.0政策除了實體經濟，也將透過貨幣政策、匯...

「一直為房租奮鬥」 英6成房客有困難 民間有1心願

一項民意調查顯示，英國僅約32%有工作、自付房租，且是承租私宅而非社會住宅的民眾有能力不感困難地按時繳清房租，超過6成民...

美東碼頭罷工陰霾籠罩 2025年元月貨櫃運價再漲

美東碼頭罷工陰霾籠罩，2025年元月出貨的貨櫃已宣布漲價，不想加價只能排隊等空艙位及新船期；預計遠東-美西及美田漲幅分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。