美東碼頭罷工陰霾籠罩 2025年元月貨櫃運價再漲

美東碼頭罷工陰霾籠罩，2025年元月出貨的貨櫃已宣布漲價，不想加價只能排隊等空艙位及新船期；預計遠東-美西及美田漲幅分別為3成及15%以上。法人估長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）明年第1季可望維持今年第4季的旺季水準。

因應最近走美可能罷工，現在前往美貨有可能會遇到罷工，航運業者也會提醒客戶要注意風險；除了運價會漲之後，各大航商也會因應美東萬一發生罷工做各種規劃，陽明等業者已經宣布如發生罷工，美東將徵收港口擁擠附加費。

國內物流業者指出，遠東-北美線不只是現在周周漲，明年元月還會再漲，萬一罷工後影響更恐怖，目前無法預估。

本周北美線的價格都參考用，可以收貨但是「進倉日」為準，一月開始調漲價格，所以沒有加價的客戶如果沒有排到船期只能等，除非願意接受元月加價，否則無法提早出貨。

北美線的各種漲價都需要在一個月前先報備，陽明海運日前也率先宣布因應未來市場變化也進行申請，一旦確定美東碼頭自2025年1月16日起罷工或怠工，將徵收港口擁擠附加費，每20呎櫃徵收800美元、每40呎櫃徵收1,000美元。據了解各家業者包括長榮及萬海等也會因應罷工提出各種方案。