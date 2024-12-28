加密貨幣Terra詐欺案 韓籍創辦人將被引渡至美國

中央社／ 貝爾格勒27日綜合外電報導
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅表示，將把韓國加密貨幣詐欺犯權道亨（中）引渡到美國。
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅表示，將把韓國加密貨幣詐欺犯權道亨（中）引渡到美國。

巴爾幹半島國家蒙特內哥羅今天表示，將把韓國加密貨幣專家權道亨（Do Kwon）引渡到美國；他的公司Terraform Labs於2022年破產，導致投資人巨額損失，韓國也在通緝他。

法新社報導，權道亨的律師譴責此一決定有悖於歐洲引渡公約，將向蒙特內哥羅憲法法院和歐洲人權法院提出上訴。

韓國和美國數月來一直在爭取引渡權道亨，他涉嫌一樁與Terraform Labs破產有關的詐欺案，害投資人損失約400億美元（約新台幣1.3兆元），全球加密貨幣市場也因此動盪。

蒙特內哥羅司法部表示，部長波佐維奇（BojanBozovic）「發布決定，同意將被告權道亨引渡到美國」。

權道亨2023年3月在蒙特內哥羅首都波德里查（Podgorica）機場被逮捕，他當時持有哥斯大黎加的假護照，正準備登上前往杜拜的飛機。

他的公司於2022年宣告破產，他先後逃離韓國和新加坡，在落網之前已逃逸數月。

Terraform Labs創造名為TerraUSD的加密貨幣，作為「穩定幣」（stablecoin）在市場上銷售，這種代幣與美元等穩定資產掛鉤，以防劇烈波動。

權道亨成功將TerraUSD打造為加密貨幣市場上一大新星，吸引數百億美元投資，全球趨之若鶩，韓國媒體還稱他是「天才」。

然而，TerraUSD及其相關代幣Luna於2022年5月陷入死亡螺旋。專家們說，權道亨策劃了一場裹上糖衣的「龐氏騙局」（Ponzi scheme，非法金融詐騙），許多投資人因此失去畢生積蓄。

加密貨幣近年爆發一連串爭議，例如備受矚目的交易平台FTX破產事件，因此受到監管機關愈來愈嚴格審視。

破產 貨幣

延伸閱讀

葉倫：美國最快將在1月14日達到新債務上限

川普向美國最高法院提請求：暫停執行TikTok強制出售令

中國宣布對美國七家軍工企業 採取反制措施

韓國副總理崔相穆接代理總統 技術官僚拚翻轉困局

相關新聞

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

最新揭露的文件顯示，「股神」巴菲特的波克夏公司，過去一周在截至平安夜的三個交易日，加碼2,855萬美元，投資網際網路網域...

雪上加霜…政治動盪衝擊南韓經濟 拖累企業與消費者信心下滑

韓國總統尹錫悅本月3日發動的戒嚴以失敗告終後，國會先後通過他與代理總統韓悳洙的彈劾案，日益加劇的政治動盪拖累韓元匯率續貶...

美股年終倒數第三個交易獲利了結 「川普」成明年最大變數

大型科技股拖累之下，美國股市周五全面收低，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、特斯拉（Tesla）在內科技七雄股全...

大環境短期不利淨零 歐洲能源大廠重拾油氣投資

歐洲主要能源公司今年紛紛加大對石油、天然氣投資以追逐短期利潤，同時放緩甚至翻轉氣候承諾，而這股淨零倒退趨勢可能會延伸至明...

怕川普2.0讓Fed降息縮手？美債連跌三周 4變數決定2025走勢

美國公債價格連三周收跌，基準的10年期公債殖利率盤旋在近七個月高峰，且過去三周升幅為兩年來最大，反映川普2.0政策重燃通...

川普2.0將透過3大股匯市管道影響全球 關稅恐加劇供應鏈重組

美國總統當選人川普將於2025年1月20日上任，強勢重返白宮。央行指出，川普2.0政策除了實體經濟，也將透過貨幣政策、匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。