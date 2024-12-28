OpenAI宣布將重組 設營利性公益公司籌集必要資金

人工智慧新創公司OpenAI今天於官方部落格正式宣布，將於明年進行企業結構重組，設立一間營利性公益公司管理業務，並表示這個營利部門將支援其非營利組織發展，公司於結構調整過後將能「籌集必要的資金」。

2024年接近尾聲，OpenAI今天在部落格文章中細數自2015年成立以來的使命演變。從一間研究實驗室開始，懷抱著通用人工智慧（AGI）可能實現的願景，最初目標是以「最有可能造福全人類的方式推進數位智能，不受創造財務回報需求的限制。」

後來，公司意識到擴展大型語言模型是通往AGI的途徑。為了實現這個使命，需要的運算資源超過捐款所能提供，這也代表公司需要更多的資金來支持其發展。

到了2019年，OpenAI不再是一間研究實驗室，成為了一間新創公司。

公司團隊估計，要打造AGI需要籌集100億美元（約新台幣3200億元）的資金，必須與投資者合作才能繼續推進非營利組織的使命，OpenAI於是創建出一個符合需求的公司結構，一個由非營利組織控制的營利組織，並對投資者和員工的利潤設置上限。

2019年，該營利組織完成第一輪超過1億美元融資，隨後微軟（Microsoft）注資10億美元。到了2020年，為了籌集更多資金，OpenAI必須在AGI實現之前創造收益。

2022年，OpenAI推出了ChatGPT，讓AI走入民眾日常生活。如今，每週有超過3億人使用這款工具提高效率。2024年，公司再推出o系列模型展示「推理能力」技術。

部落格文章指出，各大科技公司為了開發AI均投入龐大資金，為追求使命，「我們又一次必須籌集比想像中更多的資金」，這樣的資金規模需要更為傳統的股權結構。

OpenAI指出，邁入2025年，公司致力成為一個超越實驗室和新創公司的恆久企業。

OpenAI計畫將現有營利部門轉型為德拉瓦州公益公司（Delaware Public Benefit Corporation），以普通股和公司使命作為公眾利益，並使非營利部門能持續發展。

公益公司為一種特殊的公司法人組織，以公眾利益而非股東利潤為主要訴求。

市場傳聞OpenAI將轉型為營利性公益公司已久。紐約時報（New York Times）今天指出，OpenAI競爭者包括Anthropic和xAI也採用類似的結構。自OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）去年遭董事會開除又回鍋的事件發生後，投資人便深感不安。阿特曼和團隊在之後幾個月一直致力建立一個新的公司結構，今天正式對外宣布計畫。

OpenAI在10月時融資66億美元，估值達到1570億美元，年內幾乎翻倍。美國財經媒體CNBC表示，OpenAI預計今年將實現37億美元營收，同時間虧損達到50億美元。

透過轉型為公益公司，OpenAI表示在推進業務的同時，也將為非營利部門另聘專門員工，使其能專注於醫療、教育和科學等領域的慈善活動。

CNBC也寫到OpenAI重組面臨一些阻礙，包括xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）的反對；馬斯克最近提告，要求美國法院阻止OpenAI從非營利組織轉型為營利企業。另外，OpenAI也面臨人才流失問題，不少重要人物傳出憂心技術發展的安全性而離開。

阿特曼9月在義大利的一場科技活動上表示，近期的高層離職與公司潛在的重組無關，董事會已經思考這件事將近一年，要讓公司邁向下一階段發展。