Fed傳聲筒看川普2.0 鮑爾利率決策將再「走鋼索」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

有「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，面對「川普2.0」政策前景，Fed主席鮑爾制定利率決策時將再度「走鋼索」，避免給外界Fed槓上川普的印象，但這回恐怕更難像五年前一樣，以降息回應川普的關稅戰。

蒂米羅斯引述知情人士指出，儘管鮑爾部分同僚已發出不安訊號，擔心川普再度入主白宮的政策可能使通膨壓力再起，但鮑爾據悉私下已敦促部分同僚，公開發言時要謹慎留意，避免改變Fed潛在的立場，更直接地連結到川普提議的經濟政策，也不願讓共和黨人認為Fed試圖抵銷一些該機構不喜歡的政策，以維持Fed講求分析要超然中立且沉著冷靜的文化。

不過，過去兩個月的發展也完全顯露鮑爾欲取得平衡的難處。鮑爾11月初宣示，Fed不會根據假設或對未來政府政策的揣測設定利率，但Fed本月釋出的利率點狀圖顯示，決策官員預期明年降息幅度將縮小，部分原因是根據川普的政見，預期明年物價將比原先預料更僵固，就連鮑爾都坦承，部分官員的最新預測，已考量到潛在的政策變動。

Fed 川普 羅斯

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