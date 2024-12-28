外資展望2025 按讚AI股…牛市行情有望延續

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
2025年即將到來，外資圈普遍認為AI將持續擔綱投資主軸。聯合報系資料照
2025年即將到來，外資圈普遍認為AI將持續擔綱投資主軸。聯合報系資料照

2025年即將到來，外資圈普遍認為AI將持續擔綱投資主軸，摩根士丹利（大摩）、野村、高盛、大和等四大外資皆按讚台積電（2330）、聯發科、世芯-KY、鴻海、廣達等多檔AI股，將是投資布局焦點，並引領牛市行情延續。

明年元月將有國際消費電子展（CES）、台積電法說及龍頭大廠廣達、鴻海、緯創等尾牙行情等「三箭齊發」，有利多方行情上攻。統整12月以來各大外資報告，皆看好未來AI趨勢發展。

四大外資看好的AI概念股
四大外資看好的AI概念股

野村、大摩證券預期，AI強勁需求將延續至2025年上半年，特別是輝達（NVIDIA）Blackwell系統將繼續支持雲端服務支出，短期內GB200機架交付將成為AI上行周期的關鍵。

另外，根據雲端服務供應商（CSP）的計劃，雲端AI半導體整體潛在市場預計在2025年將增長至2,350億美元；成長關鍵也在於相關資本支出的持續性。

多家外資券商看好台積電等關鍵技術領導者，預計AI收入將強勁增長。NVIDIA相關AI供應鏈廠商，如鴻海、廣達、台達電、欣興等憑藉Blackwell平台優勢，明年首季中後期有望迎來顯著增長機會。

野村則按讚台廠科技股，包括：雲端AI的台積電；輝達AI的鴻海、廣達、台達電、欣興；ASIC AI的緯穎、緯創、嘉澤、奇鋐、世芯-KY。

高盛證券同樣看好AI將是2025年最重要的投資趨勢，主因AI伺服器的加速成長，對於相關台廠，包括鴻海、廣達、緯穎、緯創、技嘉、華碩、奇鋐等AI供應鏈。

AI 台積電 雲端服務

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