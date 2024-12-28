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日銀保留下月升息可能性

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本銀行（央行）27日發布的12月決策會議意見摘要顯示，決策委員上周開會討論了升息時機，但意見不一，雖然鑒於美國經濟仍高度不確定性，最後決定按兵不動，但也有委員預測不久的將來就會升息，保留了1月升息的可能性。

路透報導，日銀在本月會議上將基準利率維持在0.25%不變，當時總裁植田和男解釋，這是為了研究更多有關明年薪資動能的數據，以及等待即將上任的川普政府經濟政策更加明朗。

而根據27日發布的會議摘要，當時確實有委員提出，「日本稅收和財政政策的討論進程，以及2025年初上任的美國新政府政策立場，存在很大不確定性」，也有人對日本小企業仍舊疲弱的獲利能力，以及海外經濟的高度不確定性表達擔憂。

不過，其他委員卻暗示，升息條件正日趨成熟。其中一名委員說，日銀「可能會在不久的未來決定調升政策利率」，雖然他也強調，目前必須關注美國經濟的不確定性。

另外一名委員則表示，「雖然海外經濟仍存在不確定性，但日本經濟正處在可以調整貨幣寬鬆程度的狀態」。

同日總務省公布，扣除生鮮食品的東京12月消費者物價指數（CPI）年增2.4%，漲幅高於11月的2.2%，達到8月來最高，也支撐明年升息預期。

日本經濟 美國 薪資

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