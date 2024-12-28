越南煤炭進口量 超車台灣
儘管越南全力發展太陽能等再生能源，以達成淨零排碳目標，但隨著各產業供應鏈競相從中國大陸轉往越南，導致當地用電需求激增，但電網發展卻慢如牛步，越南煤炭用量隨之大增，今年將取代台灣，首度進入全球五大煤炭進口國之列。
越南的太陽能生產在東南亞名列前茅，政府也積極制定促進再生能源的政策，但國際能源署（IEA）預測，2024年越南的煤炭進口量將超越台灣，首度成為全球前五大進口國之一。
為達成2050年淨零排碳目標，越南政府逐漸削減煤炭在其能源組合的占比，計劃六年內降至20%，比目前減少20個百分點。
但IEA指出，今年極端高溫及水力發電不足，導致電力需求激增，煤炭消費實際上有增無減。
國家統計局指出，2024年1-3季越南進口了5,000萬公噸煤炭，比去年同期增加31%；越南同時也是僅次於印尼的東南亞第二大煤炭生產國，根據資料供應商CEIC，去年產量為4,800萬公噸。
雖然政府努力開放再生能源的直購電協議（DPPA），並計劃擴大風力和太陽能計畫，但現有的電網老舊，而新基礎設施無法及時滿足與日俱增的需求。
電網問題造成了企業和工廠的電力短缺，並推升了煤炭進口。
三星短暫暫停營運，而豐田的供應商解放橡膠決定自行投資發電設備，但仍需要國家電網。
越南政府7月通過第八版的國家電力發展計畫（PDP8），包括在2030年前鋪設1.23萬公里電線、到2050年再增設1.1萬公里，以提升電網容量。8月已完成重大升級，增加500公里的線路，將電力從中部地區輸送到許多電子製造商營運的北部地區。
今年稍早越南副總理黎成龍說，這些干擾最終會成為經濟成長的瓶頸，他並表示，已努力避免在2024年重演類似2023年的停電，並滿足投資人的需求。今年10月總理范明正主持一場能源會議時要求「2025年絕對不能出現電力短缺」。
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