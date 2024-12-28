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美購物季銷售成績 響叮噹

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
今年美國年終購物季檔期的消費支出，比去年高出3.8%，比預期略佳。 （路透）
今年美國年終購物季檔期的消費支出，比去年高出3.8%，比預期略佳。 （路透）

最新統計顯示，美國民眾在今年年終購物季的消費支出比2023年有所成長，且表現比預期佳。勞動市場堅韌，加上家庭財富增加，消費者自然敢較勇於花錢。

萬事達卡（Mastercard）26日表示，Mastercard SpendingPulse的數據顯示，今年11月1日到12月24日的年底購物季期間，全美零售銷售較去年高出3.8%，增幅大於一年前的3.1%，也優於萬事達卡先前預測的3.2%。

消費金額顯著上升的產品類別，包括服飾（比去年增加3.6%）、電子產品（增3.7%），以及珠寶（增4%）。而Meta的Quest VR頭盔似乎也相當熱門，Business Insider報導，根據蘋果App Store的資料顯示，與Quest VR搭配的應用程式Meta Horizon，在今年耶誕節稱冠英美兩市場的免費下載App排行榜。

美年終零售銷售表現
美年終零售銷售表現

萬事達卡經濟研究院首席經濟學家梅爾在報告中表示：「今年年終購物檔期的穩健消費，凸顯出一整年都觀察到的消費者實力，主要是勞動市場健全和家庭財富增加」。

不過梅爾也提到，雖然消費者願意且有能力消費，但消費動力轉向尋求價值，「這從大型促銷活動期間消費集中於電商可見一斑。自從通膨開始壓縮資產負債表後，美國人過去兩年的大部分時間都相當在意預算。」

這也是電子商務表現強勁的部分原因。萬事達卡的資料顯示，今年年終購物季的線上零售比去年躍增6.7%，優於去年的6.3%，實體店內銷售只增加2.9%，儘管也高於去年的2.2%。

消費者對價格更敏感的背後，也代表他們的手頭已經較不那麼闊綽。調查顯示，36%的美國消費者今年年底購物季承擔更多債務，平均增加1,181美元，顯示許多消費者依然財務困頓。

消費者追求價值，也使得零售業贏家和輸家之間差距擴大，企業公布第3季財報時對前景有不同看法即為明證。諮詢業者Telsey對67家提供本年度財測的零售商進行調查，發現34%上修銷售預測，24%下調。

消費者 美國

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