快訊

「意圖製造暴亂」戒嚴案首位 南韓檢方起訴前國防部長金龍顯

中國大陸需求堪慮 國際鐵礦砂跌破100美元大關

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
國際鐵礦砂價格27日跌破100美元大關，至五周新低。路透
國際鐵礦砂價格27日跌破100美元大關，至五周新低。路透

國際鐵礦砂價格27日跌破100美元，跌至逾五周以來最低，一周來跌逾1%，是連續第二周收黑，主要是中國大陸的需求依然堪慮。

新加坡鐵礦砂期貨價27日收盤1.9%，至每噸98.84美元。中國大陸11月工業企業利潤連續第四個月下滑，全年跌幅可能是2000年開始有紀錄以來最大。然而，大陸鋼鐵廠上個月的獲利力已見改善。

鐵礦砂價格今年來已暴跌29%，因中國大陸經濟、尤其是房地產領域長期低迷不振。與此同時，澳洲和全球最大鐵礦砂出口國巴西，鐵礦砂供應已上升。

新加坡鐵礦砂27日盤中一度跌2.11%，至每噸98.65美元，至少是11月19日以來最低。上海的鋼價更低。

至於基本金屬方面，銅價在休市兩天後的倫敦金屬交易所（LME）盤中上漲0.5%；鋁和鋅價則下跌0.5%。

房地產 新加坡

延伸閱讀

本國銀行9月底對美國暴險餘額再創新高 日本超越香港

蛇年到！「會飛的毒蛇」在車頭擋風玻璃上爬行 小孩嚇到狂叫

疑共青團社群帳號招募學界黨幹部 新加坡內政部調查

柯文哲卸任前赴新加坡疑「假考察真收賄」 簡舒培：花公帑買機票？

相關新聞

怎麼看川普2.0？女股神伍德：「川普行情」可期 但要釐清這點

有「女股神」之稱的美國科技投資人伍德（Cathie Wood）表示，她看好「川普行情」，預期這位美國總統當選人1月上台後...

中國大陸需求堪慮 國際鐵礦砂跌破100美元大關

國際鐵礦砂價格27日跌破100美元，跌至逾五周以來最低，一周來跌逾1%，是連續第二周收黑，主要是中國大陸的需求依然堪慮。

隱約若現卻遭忽視？這3股趨勢將影響2025年金融市場走勢

道瓊社報導，2025年有三股趨勢將對金融市場產生重大影響，但投資人目前似乎卻視若無睹。

在台與UberEats合併案破局 foodpanda德國母公司股價暴跌9％

在UberEats與foodpanda全台兩大外送平台合併案確定喊卡後的第一個交易日，foodpanda母公司Deliv...

南韓政治危機加深拖累股市下挫 亞股整體漲多跌少

日本股市今天收高，因近期日圓匯率走疲，為科技公司和汽車製造商等出口商提供支撐，南韓政治危機加深則拖累股市下挫，整體來看亞...

南韓代理總統韓悳洙遭彈劾 韓元兌美元匯率創金融危機後新低

南韓國會今天表決通過代理總統韓悳洙的彈劾案。根據韓聯社，在首爾外匯市場，韓元對美元匯率自金融危機以來首次跌破1480韓元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。