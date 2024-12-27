中國大陸需求堪慮 國際鐵礦砂跌破100美元大關
國際鐵礦砂價格27日跌破100美元，跌至逾五周以來最低，一周來跌逾1%，是連續第二周收黑，主要是中國大陸的需求依然堪慮。
新加坡鐵礦砂期貨價27日收盤1.9%，至每噸98.84美元。中國大陸11月工業企業利潤連續第四個月下滑，全年跌幅可能是2000年開始有紀錄以來最大。然而，大陸鋼鐵廠上個月的獲利力已見改善。
鐵礦砂價格今年來已暴跌29%，因中國大陸經濟、尤其是房地產領域長期低迷不振。與此同時，澳洲和全球最大鐵礦砂出口國巴西，鐵礦砂供應已上升。
新加坡鐵礦砂27日盤中一度跌2.11%，至每噸98.65美元，至少是11月19日以來最低。上海的鋼價更低。
至於基本金屬方面，銅價在休市兩天後的倫敦金屬交易所（LME）盤中上漲0.5%；鋁和鋅價則下跌0.5%。
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