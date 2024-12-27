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「意圖製造暴亂」戒嚴案首位 南韓檢方起訴前國防部長金龍顯

隱約若現卻遭忽視？這3股趨勢將影響2025年金融市場走勢

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2025年美國聯準會（Fed）利率路徑展望如何？恐怕連Fed主席鮑爾也只能觀望最新通膨數據，且戰且走。路透
2025年美國聯準會（Fed）利率路徑展望如何？恐怕連Fed主席鮑爾也只能觀望最新通膨數據，且戰且走。路透

道瓊社報導，2025年有三股趨勢將對金融市場產生重大影響，但投資人目前似乎卻視若無睹。

第一股趨勢是「去全球化」加速。去全球化將導致關稅和其他貿易壁壘高高築起，導致的效應就是供應鏈在地化。「去全球化」與數十年來盛行的「全球化」背道而馳，扭轉昔日藉由降低跨國經濟活動障礙促進世界貿易的趨勢。

「去全球化」愈演愈烈，終會推升製造成本。這種後果對投資人不利，因為會加重企業的成本。柏林圍牆倒塌，以及中國大陸加入全球經濟，已給貨物價格帶來巨大的通縮壓力。服務業於是成為驅動經濟的主力，持續年復一年緩緩推升消費者物價。

第二股趨勢是，通膨率更難重返昔日低點。隨著全球化時代落幕，中國大陸等地更難向外輸出通縮壓力。美國通膨率雖已從2022年6月觸及的9%高峰大幅回落，至今仍未降回聯準會（Fed）的2%目標，一大原因在此。

如果通膨頑強逼得Fed把基準利率維持在更高水準，美國經濟成長率勢必低於預期。

第三股趨勢是，Fed日後的利率政策也許令人捉摸不定，未必會照目前人人預期的腳本走。

制伏通膨的最後一哩路可能走得異常艱辛，就連Fed主席鮑爾立場也隨數據變化反反覆覆，時而轉鴿，時而放鷹。鮑爾最近降低對2025年降息計畫的預期，就讓金融市場嚇一大跳。事實上，過去幾年來，Fed自己的利率預測老是失準，讓巴望大幅降息的交易員頻頻跌破眼鏡。

通膨若是降不回2%目標，Fed到頭來仍有可能進一步降息；或者，即使通膨終於達標，Fed也可能減少降息次數。最穩妥的預測是：2025年Fed最終降息結果仍可能出乎眾人意料之外。但這種預測顯然沒什麼用。

Fed 通膨

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