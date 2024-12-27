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在台與UberEats合併案破局 foodpanda德國母公司股價暴跌9％

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
在台與UberEats合併案確定喊卡後的第一個交易日，foodpanda母公司Delivery Hero在德國股市股價27日一度暴跌9%。路透社
在台與UberEats合併案確定喊卡後的第一個交易日，foodpanda母公司Delivery Hero在德國股市股價27日一度暴跌9%。路透社

UberEats與foodpanda全台兩大外送平台合併案確定喊卡後的第一個交易日，foodpanda母公司Delivery Hero在德國股市股價一度暴跌9%，為兩周之最。

台灣公平會25日以可能限制競爭為由，駁回UberEats和foodpanda的併購案，Delivery Hero股價27日在法蘭克福股市一度重挫9%至26歐元。德國股市25、26日均因耶誕假期休市，27日恢復交易。

Uber原計劃在2025上半年完成這樁規模達9.5億美元的交易。該案為台灣除晶片業外最大的併購案之一，也代表Delivery Hero自一些亞洲市場撤出。

在疫情期間成長迅速並向全球擴張的Delivery Hero，今年稍早在維權投資人施壓改進後已削減成本，同時整頓營運。

Uber foodpanda 外送平台 德國 投資人

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