南韓代理總統韓悳洙遭彈劾 韓元兌美元匯率創金融危機後新低

南韓國會今天表決通過代理總統韓悳洙的彈劾案。根據韓聯社，在首爾外匯市場，韓元對美元匯率自金融危機以來首次跌破1480韓元大關。

韓聯社報導，南韓代理總統韓悳洙彈劾案加劇政局動蕩，以及強美元的雙重衝擊，韓元劇烈波動，並連續4個交易日貶值。

據報導，韓元對美元匯率今天開盤報1467.5韓元，較前一交易日下跌2.7韓元，之後呈現震盪下行走勢，一度失守1480關口，上午11時34分左右觸及新低點1486.7韓元，創下2009年3月16日（1488.0韓元）以來新低。