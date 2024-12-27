再走鋼索？鮑爾上回降息因應川普貿易戰 Fed傳聲筒：這回難了

隨著美國總統當選人川普明年1月將上任，美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將走上四年前已走過的鋼索上：要避免看起來像是在槓上川普，即便他的部分同僚已經發出不安的訊號，擔心川普再入白宮後的政策，可能令通膨壓力再起。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，取得箇中平衡有多難，在過去兩個月顯露無遺，鮑爾在11月初的決策會議上宣示，Fed不會根據假設或對未來政府政策的揣測設定利率，「我們不猜測，我們不揣測，我們不假設」。

但在Fed於12月決策會議會後釋出的利率點狀圖，顯示決策官員預期明年降息幅度將縮小，部分原因是根據川普的政見，預期明年物價壓力將比原先預料更頑固，就連鮑爾都坦承，部分官員的最新預測考量到潛在的政策變動。

知情人士透露，鮑爾私下已敦促部分同僚，公開發言時要謹慎留意，避免把Fed潛在的立場改變，更直接地連結到川普提議的經濟政策，也不願讓共和黨人認為Fed試圖抵銷一些該機構不喜歡的政策，以維持Fed講求分析要超然中立且沈著冷靜的文化。

然而，新政府可能的政策改變，會有什麼影響現在還是高度不確定。回顧川普第一個總統任期內發動貿易戰，Fed在2019年以降息回應，當時決策官員害怕貿易戰對企業信心和投資的衝擊，可能蓋過高關稅推升物價的影響。

但這回Fed是否也會有相同反應，還不明朗，因為當前的經濟情勢已然不同。川普第一任貿易戰開打時，通膨低迷，消費者和企業對物價大幅上漲的記憶還沒有很鮮明。

如果川普政府的政策扭轉最近供應面的正向發展，經濟學家預期Fed只會讓維持利率不變，反對繼續降息。畢竟川普1.0時貿易戰之前，美國通膨率已連續六年低於目標，但在川普2.0剛展開時，美國通膨率是好幾年遠高於目標值後才剛見緩和。