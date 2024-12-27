越南對陸製風塔 課97%反傾銷稅

越南貿易部24日宣布，經過15個月調查後，決定對原產於中國大陸的風塔及風電設備零件課徵97%反傾銷稅，預計從簽署命令的15天後開始實行，效期為五年。

路透報導，2023年9月，越南當局接獲國內製造商的抱怨，聲稱中國製風塔的傾銷對其造成損害，因此對該產業展開了調查。

貿易部24日聲明表示：「基於蒐集到的證據，從多家中國企業進口的風塔確實對我國進行了傾銷，並對國內製造業造成嚴重損害。」該部並表示，越南國內的製造商有能力生產可以出口的高品質風塔。

貿易部表示，這項措施將適用於幾乎所有大陸廠商，唯有江蘇振江新能源裝備股份有限公司例外；貿易部在調查期間並未發現該公司存在傾銷行為。