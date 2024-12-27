快訊

突感無力！陳菊腎臟長腫瘤、左側腦血管阻塞 高醫說明病況

沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

越南對陸製風塔 課97%反傾銷稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
越南宣布對中國大陸製風塔課徵97%反傾銷稅。 路透
越南宣布對中國大陸製風塔課徵97%反傾銷稅。 路透

越南貿易部24日宣布，經過15個月調查後，決定對原產於中國大陸的風塔及風電設備零件課徵97%反傾銷稅，預計從簽署命令的15天後開始實行，效期為五年。

路透報導，2023年9月，越南當局接獲國內製造商的抱怨，聲稱中國製風塔的傾銷對其造成損害，因此對該產業展開了調查。

貿易部24日聲明表示：「基於蒐集到的證據，從多家中國企業進口的風塔確實對我國進行了傾銷，並對國內製造業造成嚴重損害。」該部並表示，越南國內的製造商有能力生產可以出口的高品質風塔。

貿易部表示，這項措施將適用於幾乎所有大陸廠商，唯有江蘇振江新能源裝備股份有限公司例外；貿易部在調查期間並未發現該公司存在傾銷行為。

反傾銷 越南

延伸閱讀

大陸對原產台灣、美國等進口正丁醇 繼續徵收反傾銷稅

越南宣稱：2027年12月開始蓋南北高鐵 迄今規模最大工程

陸商務部：對台灣美國馬來西亞製正丁醇 續徵反傾銷稅

緯創多元策略 外資喊買

相關新聞

「把菸灰缸、備胎都拿掉！」 鈴木輕型車推手鈴木修94歲病逝

日本鈴木汽車前會長鈴木修本月25日下午因惡性淋巴腫瘤過世，享耆壽94歲，鈴木汽車今（27日）發布這項消息。鈴木自稱「中小企...

日央行升息將給自己帶來短暫虧損 最慘狀況一年要虧近130億美元

日本央行周四首度發布了對未來升息可能影響其獲利的評估報告，披露短期政策利率上升到2%的話，2027或2028年度有可能蒙...

再走鋼索？鮑爾上回降息因應川普貿易戰 Fed傳聲筒：這回難了

隨著美國總統當選人川普明年1月將上任，美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將走上四年前已走過的鋼索上：要避免看起來像是在槓上川...

Netflix「魷魚遊戲2」評價不如預期 拖累南韓相關股票暴跌

Netflix熱門影集《魷魚遊戲》第2季在26日上架，但迴響不如預期，拖累南韓相關企業股價27日重挫。

日圓走軟！激勵科技和汽車製造出口商 日本股市今收高

日本股市今天收漲，主因最近日圓兌美元走軟，為科技公司和汽車製造商等出口商提供支撐

把利潤變權力…馬斯克等矽谷右翼科技新貴「包圍」川普

總統當選人川普被矽谷右翼科技新貴包圍，他們的想法可能影響川普第二任期的決策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。