快訊

突感無力！陳菊腎臟長腫瘤、左側腦血管阻塞 高醫說明病況

沒學生報考？碩博班整體註冊回溫 台大揭2博班註冊率掛零原因

聽新聞
0:00 / 0:00

Netflix「魷魚遊戲2」評價不如預期 拖累南韓相關股票暴跌

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
魷魚遊戲2上映後評價不如外界預期，南韓股市相關類股27日聞訊重挫。路透社
魷魚遊戲2上映後評價不如外界預期，南韓股市相關類股27日聞訊重挫。路透社

Netflix熱門影集《魷魚遊戲》第2季在26日上架，但迴響不如預期，拖累南韓相關企業股價27日重挫。

《魷魚遊戲》主角李政宰擔任大股東的電影發行商與行銷公司Artist United，在27日收盤暴跌30%，達到單日跌停限制。持有Artist United股權的Wysiwyg Studio收盤也挫跌逾25%。Netflix在南韓的夥伴Dexter Studios收跌24%。

當《魷魚遊戲》第1季在2021年上線時，市場預期Netflix會在南韓物色更多新劇，激勵當地的娛樂類股上漲。《魷魚遊戲》第1季是Netflix平台上各大洲觀賞次數最多的影集，也是首部獲艾美獎提名最佳戲劇的外國節目。

外界對《魷魚遊戲》第2季的期盼甚高，但部分影評反應不佳。該劇在爛番茄指數影評有85%好評，觀眾則是65%好評。

紐約時報評論指出，新一季的《魷魚遊戲》描繪出更大的企圖，卻沒有花什麼心思追求目標，敘事也陷入停滯。

《魷魚遊戲》第3季、同時也是最終季，將在2025年上架。

Netflix 南韓 紐約時報 艾美獎 韓股 魷魚遊戲

延伸閱讀

《魷魚遊戲》「超正神槍手」是她！朴圭瑛的5件事　169cm美女學霸身材超好，還是Netflix的女兒

《魷魚遊戲2》若換台灣演員...TOP換柯震東？朴成焄找劉冠廷演網讚：超像

雷／「魷魚遊戲2」5大亮點整理＋劇情解謎！男主竟被「玩弄股掌間」觀眾快氣瘋

雷／孔劉《魷魚2》真實身分終於揭曉！畫片男「人生故事」簡直變態　笑到你心裡發毛

相關新聞

「把菸灰缸、備胎都拿掉！」 鈴木輕型車推手鈴木修94歲病逝

日本鈴木汽車前會長鈴木修本月25日下午因惡性淋巴腫瘤過世，享耆壽94歲，鈴木汽車今（27日）發布這項消息。鈴木自稱「中小企...

日央行升息將給自己帶來短暫虧損 最慘狀況一年要虧近130億美元

日本央行周四首度發布了對未來升息可能影響其獲利的評估報告，披露短期政策利率上升到2%的話，2027或2028年度有可能蒙...

再走鋼索？鮑爾上回降息因應川普貿易戰 Fed傳聲筒：這回難了

隨著美國總統當選人川普明年1月將上任，美國聯準會（Fed）主席鮑爾即將走上四年前已走過的鋼索上：要避免看起來像是在槓上川...

Netflix「魷魚遊戲2」評價不如預期 拖累南韓相關股票暴跌

Netflix熱門影集《魷魚遊戲》第2季在26日上架，但迴響不如預期，拖累南韓相關企業股價27日重挫。

日圓走軟！激勵科技和汽車製造出口商 日本股市今收高

日本股市今天收漲，主因最近日圓兌美元走軟，為科技公司和汽車製造商等出口商提供支撐

把利潤變權力…馬斯克等矽谷右翼科技新貴「包圍」川普

總統當選人川普被矽谷右翼科技新貴包圍，他們的想法可能影響川普第二任期的決策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。