Netflix「魷魚遊戲2」評價不如預期 拖累南韓相關股票暴跌

Netflix熱門影集《魷魚遊戲》第2季在26日上架，但迴響不如預期，拖累南韓相關企業股價27日重挫。

《魷魚遊戲》主角李政宰擔任大股東的電影發行商與行銷公司Artist United，在27日收盤暴跌30%，達到單日跌停限制。持有Artist United股權的Wysiwyg Studio收盤也挫跌逾25%。Netflix在南韓的夥伴Dexter Studios收跌24%。

當《魷魚遊戲》第1季在2021年上線時，市場預期Netflix會在南韓物色更多新劇，激勵當地的娛樂類股上漲。《魷魚遊戲》第1季是Netflix平台上各大洲觀賞次數最多的影集，也是首部獲艾美獎提名最佳戲劇的外國節目。

外界對《魷魚遊戲》第2季的期盼甚高，但部分影評反應不佳。該劇在爛番茄指數影評有85%好評，觀眾則是65%好評。

紐約時報評論指出，新一季的《魷魚遊戲》描繪出更大的企圖，卻沒有花什麼心思追求目標，敘事也陷入停滯。

《魷魚遊戲》第3季、同時也是最終季，將在2025年上架。