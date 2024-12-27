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日央行升息將給自己帶來短暫虧損 最慘狀況一年要虧近130億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本央行發布評估報告，披露短期政策利率若上升到2%，2027或2028年度有可能蒙受高達2兆日圓的虧損。路透
日本央行發布評估報告，披露短期政策利率若上升到2%，2027或2028年度有可能蒙受高達2兆日圓的虧損。路透

日本央行周四首度發布了對未來升息可能影響其獲利的評估報告，披露短期政策利率上升到2%的話，2027或2028年度有可能蒙受高達2兆日圓（約128億美元）的虧損。

評估發現，如果日本央行以每年3碼（75個基點）的速度調高短期利率，直至達到2%，而短期利率與長期利率之間的利差僅為1碼（25個基點），那麼它的財務損失會最大。

在此一情境下，央行2025和2026年度都不會有盈餘，而最大的年度虧損將發生在2027或2028年度，然後虧損逐步縮減，在2031年度左右轉虧為盈。

日本央行要為商業銀行存放在它那裡的款項付息，央行一旦調高短期利率，支付的利息就會增加，對其獲利造成壓力。

利息 日本央行 財務

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