快訊

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

聽新聞
0:00 / 0:00

分析師看好蘋果將進入「黃金成長年代」 預期明年股價將更上層樓

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
分析師看好蘋果明年的股價表現。 美聯社
分析師看好蘋果明年的股價表現。 美聯社

蘋果公司（Apple）股價今年來迭創新高，分析師看好這家消費電子大廠將進入「黃金成長時代」，預期明年股價將能更上層樓。

蘋果股價周四（26日）收漲0.32%，報259.02美元。今年已大漲35%，市值逼近4兆美元，漲幅超越大盤標普500指數的約27%。根據LSEG的資料，在49位追蹤蘋果股票的分析師中，35人給予蘋果買進或強烈建議買進的評級，12位中立。

摩根大通（小摩）分析師查特吉（Samik Chatterjee）看好iPhone銷售前景，理由是明年推出的iPhone新機（站稱iPhone 17）將有更多的人工智慧（AI）應用，帶動iPhone的銷量上行周期。

他預測，蘋果止於明年9月底的2025年度iPhone銷量將維持在2.3億支，2026年度增至2.51億支，2027年度再成長至2.63億支，蘋果2024-2027年度的營收年均複合成長率將達9%，盈餘年均複合成長率為16%。

他指出，即便沒有AI之助，獲利預測的景象可能「大不相同」，但在消費者支出「回穩」的情境下，銷量下行幅度有限，若AI的助益不如預期，營收成長率可能為中間個位數百分比，獲利成長率則將介於8%-10%，因為服務事業營收與利潤均健全擴張。

查特吉給予蘋果股票「加碼」評級，目標價為265美元。

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）則提高蘋果股價的目標價，從300美元提高到325美元，看好蘋果即將進入AI助燃的「黃金成長時代」，「我們相信蘋果正走向多年的AI驅動iPhone換機潮，其潛力仍被華爾街低估」。

他表示，上百種開發中的應用程式（App）將創造每年數十億美元的營收劉，這些「以Apple Intelligence為基石打造」的App將啟動蘋果未來12-18個月的成長復興。

他也認為蘋果將迎來前所未有的換機潮，因為目前約3億支iPhone已超過四年未換新升級。Wedbush預期，蘋果2025年度iPhone銷量為2.4億支。

但並非每位分析師都樂觀看待蘋果股價前景，BTIG首席市場技術分析師克瑞斯基（Jonathan Krinsky）示警，蘋果股價上周累計漲2.6%，是連續第五周的周線漲幅達2%以上，可能不利明年1月繼續上攻，在蘋果「再度成為全球市值最高的公司，市值逼近4兆美元之際，進入1月我們小心為上。」

分析師 成長率 黃金

延伸閱讀

輝達市值緊咬蘋果 外媒揭雙方多年恩怨秘辛

假期周交易清淡 道指收復早盤跌幅…連升5日

字節跳動AI大投資 台鏈補…英業達、晟銘電將迎大單

獨／送iPhone誘拐…台版「N號房」逼少女吃穢物 「台蘿教主」判12年

相關新聞

日央行升息將給自己帶來短暫虧損 最慘狀況一年要虧近130億美元

日本央行周四首度發布了對未來升息可能影響其獲利的評估報告，披露短期政策利率上升到2%的話，2027或2028年度有可能蒙...

把利潤變權力…馬斯克等矽谷右翼科技新貴「包圍」川普

總統當選人川普被矽谷右翼科技新貴包圍，他們的想法可能影響川普第二任期的決策。

川普激起全球熱潮 韓1500萬人瘋加密幣 占總人口3成

美國總統當選人川普在11月大選勝出，激起全球加密貨幣熱潮，在南韓尤為明顯，不僅交易額已可與股市比擬，當地的加密貨幣投資人...

分析師看好蘋果將進入「黃金成長年代」 預期明年股價將更上層樓

蘋果公司（Apple）股價今年來迭創新高，分析師看好這家消費電子大廠將進入「黃金成長時代」，預期明年股價將能更上層樓。

日本零售銷售與就業顯露樂觀進展 製造業是弱點 印證日銀審慎看法

最新經濟數據顯示，日本零售銷售與就業市場顯露日本銀行（央行）樂見的發展，但製造業仍是弱點，也還面臨美國總統當選人川普的政...

熊本縣知事：台積電熊本一廠按計畫本月開始量產

共同社報導，熊本縣知事木村敬27日在例行記者會上表示，23日已收到台積電熊本晶圓廠營運合資公司JASM的通知，熊本一廠已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。