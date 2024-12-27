快訊

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

通用AI何時到來？微軟OpenAI定義可賺千億美元

中央社／ 台北27日電

微軟資助人工智慧（AI）新創公司OpenAI，過去5年來合作密切，外媒今天指出，雙方早在去年就已簽署一項協議，其中明確定義，當OpenAI創造出能獲利1000億美元（約新台幣3.27兆元）的AI系統時，可視為OpenAI進入通用AI階段。

通用人工智慧（artificial general intelligence，簡稱AGI）是指機器具有的智慧，能理解或學習人類能做的任何理智性任務，這是一種AI類型，目的是模擬人類大腦的認知能力。

根據科技新聞網站The Information報導，這項協議以獲利金額下定義，相較於其他業者從技術或哲學角度來解釋通用AI（artificial general intelligence，簡稱AGI），有很大的不同。

OpenAI傳出今年恐面臨數十億美元虧損，直到2029年之前都難以轉虧為盈。若根據與微軟協議的定義，OpenAI距離通用AI還有很長一段路要走。

進入通用AI階段後，也代表OpenAI不再需要微軟金援，得以獨立運作，微軟未來可能無法直接取得OpenAI技術。

近來OpenAI面臨財務壓力，加上與微軟的投資策略分歧等問題，雙方的好交情已逐漸生變，雖然表面上維持合作關係，私底下卻各有盤算。

外電先前報導，為了降低對OpenAI模型的依賴，微軟考慮針對旗下AI助理產品Microsoft 365 Copilot，導入內部開發和第三方AI模型，把節省下來的成本回饋給終端客戶。

微軟11月在官方部落格文章中提到，目前有數十萬的用戶使用微軟AI技術，近7成「財富500強」公司正在使用Microsoft 365 Copilot。

OpenAI 財務 財富

延伸閱讀

PC業有望掀一波換機潮

「豆包」大模型 帶旺概念股

小米進擊AI大模型

人形機器人商機熱...OpenAI有興趣

相關新聞

日央行升息將給自己帶來短暫虧損 最慘狀況一年要虧近130億美元

日本央行周四首度發布了對未來升息可能影響其獲利的評估報告，披露短期政策利率上升到2%的話，2027或2028年度有可能蒙...

把利潤變權力…馬斯克等矽谷右翼科技新貴「包圍」川普

總統當選人川普被矽谷右翼科技新貴包圍，他們的想法可能影響川普第二任期的決策。

川普激起全球熱潮 韓1500萬人瘋加密幣 占總人口3成

美國總統當選人川普在11月大選勝出，激起全球加密貨幣熱潮，在南韓尤為明顯，不僅交易額已可與股市比擬，當地的加密貨幣投資人...

分析師看好蘋果將進入「黃金成長年代」 預期明年股價將更上層樓

蘋果公司（Apple）股價今年來迭創新高，分析師看好這家消費電子大廠將進入「黃金成長時代」，預期明年股價將能更上層樓。

日本零售銷售與就業顯露樂觀進展 製造業是弱點 印證日銀審慎看法

最新經濟數據顯示，日本零售銷售與就業市場顯露日本銀行（央行）樂見的發展，但製造業仍是弱點，也還面臨美國總統當選人川普的政...

熊本縣知事：台積電熊本一廠按計畫本月開始量產

共同社報導，熊本縣知事木村敬27日在例行記者會上表示，23日已收到台積電熊本晶圓廠營運合資公司JASM的通知，熊本一廠已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。