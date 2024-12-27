日本零售銷售與就業顯露樂觀進展 製造業是弱點 印證日銀審慎看法

最新經濟數據顯示，日本零售銷售與就業市場顯露日本銀行（央行）樂見的發展，但製造業仍是弱點，也還面臨美國總統當選人川普的政策不確定性，印證部分日銀官員希望保持耐心的論點，也凸顯日銀內部仍難以針對升息時機達成共識。

總務省27日公布，作為全國通膨領先指標的東京12月消費者物價指數（CPI）年升率加速攀至3%，高於市場預期的2.5%，不計生鮮食品物價的核心CPI年升2.4%，不計生鮮食品與能源的核心－核心CPI年比攀升1.9%，則都低於經濟學家預估。

不過，日本消費者支出持續復甦，同日公布的11月零售銷售年比成長2.8%，增幅比10月的1.3%高出一倍多，主因為年底購物季氛圍樂觀、及天候轉冷增添冬衣需求。

11月失業率維持在2.5%，求才求職比也保持在1.25，意味著每100位求職者有125個職缺可選，顯示勞動市場依然緊俏。總務省官員表示，更多人離職追求更好的機會，部分新的求職者則似乎已找到新工作。

不過，日本經濟仍潛藏不確定性。經濟產業省27日公布，11月工業生產比10月下滑2.3%，為三個月來首見下降，主要受到半導體製造裝置與汽車出口減緩的影響。受訪的製造商預期，12月工業生產將增加2.1%，明年1月增長1.3%，經產省官員說，仍需密切關注美國和中國大陸等經濟體的未來風險因子。

日銀在27日發布的12月決策會議紀錄顯示，官員本月熱烈討論升息議題，好幾位官員認為已滿足升息的條件，能在不久的將來調升基準利率，暗示明年1月升息的可能性依然存在，但也有一名官員表達審慎立場，「日銀可能近期就會決定調整政策利率，但目前仍有必要保持耐心，關注美國經濟的不確定性，直到那些不確定性消退」。

也有官員擔心，日本企業的獲利能力依然疲弱，海外經濟有高度不確定性，而且日本稅務與財政政策前景也有變數。目前利率市場預期，明年1月升息的機率為42%，明年3月升息的機率則達到72%。

由於日本財相加藤勝信27日重申，政府將採取適當行動對抗匯市的過度波動，匯市投資人繼續戒備當局干預的可能性，日圓兌美元27日盤中升值0.3%，報157.51日圓兌1美元。