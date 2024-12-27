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東南亞天氣不穩影響椰子供應 星國商販承受成本壓力

中央社／ 新加坡27日專電

東南亞部分地區年底天氣不穩定，導致椰子出口量受到影響。新加坡椰漿生產商表示，椰子價格上揚使原料成本上升，只能逐步提高產品售價。小販中心水果攤業者對椰子成本價上漲2至3成感到無奈，表示若繼續上揚，售價就可能跟著調漲。

馬來西亞和印尼等主要椰子出口國，過去3個月傳因受到天氣不穩定因素影響，導致椰子產量下降、價格上漲。聯合早報報導，新加坡椰漿生產商指出，由於近期椰子供應短缺，供應量下降逾30%，導致原料成本上升。

報導指出，椰漿生產商表示，由於椰子供應降低，工廠原本一週7天都開工生產，但12月的生產頻率降至一週4、5天，椰子價格也從10月起每2週漲一次，「別無選擇，只能逐步提高產品的售價」。

椰漿生產商認為，椰子原材料價格上漲情況，不僅歸咎於馬國和印尼的天氣變化，今年9月和10月在越南和中國海南島出現的颱風，也使得椰子供應短缺。為了因應成本上漲，公司生產的高溫滅菌椰漿價格上調8%到10%，「我們正努力緩解價格上漲的影響，避免直接轉嫁給客戶」。

今年9月，颱風摩羯襲擊中國，造成海南文昌木蘭灣沿海至少6台單價人民幣達1000萬元的風力發電機被攔腰折斷。而每年10月至隔年3月雨季期間，馬來西亞半島東部沿海常見大雨成災，但上個月降下的暴雨已造成多地民眾被迫撤離家園，地點集中於大馬東北部接壤泰國的吉蘭丹州（Kelantan）。

中央社記者實際走訪小販中心，可見一顆椰子的標價大約新幣3至4元（約新台幣72元至96元）。一家水果攤業者表示，對椰子成本價上漲2至3成挺無奈，目前仍維持原本售價，不過如果椰子的進口價格繼續上揚，到時候很可能要跟著漲價。

售價 馬來西亞

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