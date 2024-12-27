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輝達市值緊咬蘋果 外媒揭雙方多年恩怨秘辛

中央社／ 記者吳家豪台北27日電

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）今年以來股價勁揚190%，市值突破3兆美元（約新台幣98兆元），一度擠下蘋果登上全球市值一哥。外媒揭露，輝達晶片雖然受到微軟、亞馬遜等大廠青睞，但蘋果卻非輝達主要客戶，雙方恩怨可追溯到約20年前。

科技新聞網站The Information報導，輝達與蘋果之間多年來存在著「崎嶇不平的關係」（bumpyrelationship），主要是2000年代和2010年代早期當已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）還擔任執行長、Mac電腦仍採用輝達晶片提升繪圖效能的時候。

在2001年一場會議中，賈伯斯質疑輝達抄襲他持有股權的動畫工作室皮克斯（Pixar）技術，遭輝達高層否認。輝達認為蘋果是要求很高的客戶，會提出不合理的期望；蘋果則認為輝達晶片比較耗能，不利於納入筆電設計。

輝達與蘋果的緊繃關係非但沒有隨著時間改善，反而在2008年更惡化，當時輝達設計的一款繪圖晶片發現瑕疵，被用於蘋果、戴爾等公司的產品中，導致賈伯斯不滿，也促使蘋果改採超微（AMD）晶片，隨後更推出Apple Silicon自研晶片。

輝達與蘋果的恩怨延續至今，The Information在12月報導指出，蘋果有意減少對輝達昂貴且供應短缺的人工智慧（AI）晶片依賴，正與網通晶片大廠博通（Broadcom）合作開發針對AI運算設計的伺服器晶片，預計2026年進入量產，將採用台積電N3P製程。

蘋果與博通去年簽署價值數十億美元的協議，共同開發5G射頻元件，此次合作開發AI伺服器晶片將加深雙方合作關係。

賈伯斯 關係

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