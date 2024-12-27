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南韓政局持續紛擾 韓元貶破1,480關卡 會一路貶向1,500大關？

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
韓元兌美元27日盤中重貶1.1%。路透
韓元兌美元27日盤中重貶1.1%。路透

南韓政局持續混亂，在野黨重申27日將對代行總統職務的總理韓悳洙發動彈劾，韓元兌美元27日盤中重貶1.1%，再探近16年新低，專家警告，在南韓政局依然動盪之際，若當局不干預匯市，韓元可能貶破1,500韓元大關。

韓元兌美元27日盤中貶值1.1至1,484.42韓元兌1美元，是2009年3月16日以來，首度在盤中貶破1,480韓元關卡。

最新經濟利空包括評估南韓企業信心的綜合企業信心指數（CBSI）在12月降至87，為2020年9月來最低，企業對未來前景的信心也比10月下滑7.3點至82.4，為2020年8月以來最低

同時，政局紛擾也沒有平息跡象。南韓憲法法院預定當地時間27日下午2時（台灣時間27日下午1時）針對總統尹錫悅的彈劾案是否有效，召開首場籌備聽證會。

主要在野黨共同民主黨則重申，27日將針對拒絕任命大法官的韓悳洙，在國會推動表決彈劾動議，若國會表決通過，韓悳洙的總理與代理總統職權將中止，由副總理兼財長崔相穆代行職務。然而，連代理總統的職權都被中止，為南韓史上首例，也將使朝野陷入更深的僵局。

延世大學經濟學教授金正錫（音譯）指出，若連韓悳洙都被彈劾，可能重創南韓的信譽，在外匯當局沒有干預的情況下，韓元兌美元可能貶破1,500韓元。

為穩定市場與經濟信心，崔相穆27日表示，若市場出現過度的單邊趨勢，政府將採取「果決」行動穩定市場。政府和執政黨人民力量黨同日同意，明年提供11.6兆韓元（78.6億美元）穩定消費者物價，並舒緩低所得家庭的財務負擔。

政府和人民力量黨的共識包括，為老年人等族群創造124萬個直接就業，其中逾90%工作在明年第1季填補，並提撥500億韓元為旅遊業提供特別貸款，以及擴大支持在職勞工。

南韓 尹錫悅

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