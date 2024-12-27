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黃金漲、 油價跌 金價明年有望突破3,000美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際黃金價格在耶誕節後第一個交易日上漲。 美聯社
國際黃金價格在耶誕節後第一個交易日上漲。 美聯社

國際金價周四（26日）在耶誕假期後的清淡交投中上漲，市場消化好壞參半的美國就業數據，同時思考聯準會（Fed）的利率政策前景；俄烏戰事新發展，也提升避險需求。油價在同樣清淡的交易日中走低，因美元走強以及美國天然氣期貨大跌拖累能源市場。

紐約黃金現貨價格周四上漲0.64%，報每英兩2,633.58美元。

最新的美國經濟數據顯示，美國新申請失業救濟金人數雖見下降，但持續請領失業救濟金的人數則是升至三年多來的最高水準，這表示失業者需要花更長的時間才能找到工作。

美國利率前景方面，聯準會在日前的2024年最後一次利率會議後，降息1碼，但主席鮑爾明確表示，後續需要看到通膨緩解有更多進展。由於黃金不支付利息，降息後較低的利率通常有利金價表現。

RJO Futures資深市場策略師帕維隆尼斯，則是點出俄烏戰事的影響，他說，黃金周四的部分漲幅與發生在烏克蘭的事件有關，「俄羅斯襲擊了烏克蘭的電力系統」。在這之前，美國總統拜登周三要求美國國防部繼續加大向烏克蘭運送武器的力度，他譴責俄羅斯在聖誕節襲擊了烏克蘭部分城市及能源系統。

帕維隆尼斯認為，「明年黃金價格有望突破3,000美元」，理由是，「各國央行仍將購買黃金，而隨著通膨的持續，你可能會看到零售端對黃金的需求也會增加」。

受美國貨幣政策放鬆、避險需求和世界各國央行持續買入的支撐，金價今年已飆升近28%，有望創下2010年以來最強年度表現。不過，自11月初以來，黃金漲勢放緩下來，因為川普勝選提振了美元。

國際原油價格周四下跌。布蘭特原油期貨下跌0.32美元，或0.43%，結算價報每桶73.26美元；美國西德州原油期貨下跌0.48美元，或0.68%，結算價報每桶69.62美元。

油市周四原本因為中國大陸的採取了額外的財政刺激措施提振經濟，一度價格上漲，但後來被前述負面因素抵消，收盤下跌。CIBC Private Wealth資深交易員巴賓表示，「步入新的一年，沒有太多推動美國西德州原油的動能」，「交易員正在期待的下一個催化劑是1月川普就職，在那之前交易可能會是震盪格局」。

美國 金價 黃金周

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