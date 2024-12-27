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東京通膨連續第二個月加速 可能支撐明年升息預期

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
東京12月通膨連續第二個月加速，可能支撐明年升息預期。美聯社
東京12月通膨連續第二個月加速，可能支撐明年升息預期。美聯社

隨著日本政府暫時取消公用事業補貼，東京12月通膨連續第二個月加速，這可能支撐明年升息的預期。

日本內務省周五公布數據，東京扣除生鮮食品的消費者物價上漲2.4%，漲幅高於前一個月的2.2%，是8月以來最高水準，但略低於經濟學家預期的2.5%。通膨升溫的主因是天然氣和電費補貼逐步取消後能源價格上漲。

東京通膨數據通常被認為是日本整體通膨趨勢的領先指標。另外，數據顯示11月勞動市場持續吃緊。

雖然通膨上升主要是由於補貼逐步減少，但數據表明價格上漲依然穩固，可能讓日本央行在未來幾個月考慮升息。

日本央行總裁植田和男周三重申，調整貨幣寬鬆程度的時機和步伐，將取決於經濟活動和物價發展，以及未來的金融狀況。雖然他保留了1月升息的可能性，但一些市場參與者和經濟學家開始將升息的基本情境預測轉

向3月。

勞動力數據顯示就業市場持續吃緊，企業繼續面臨透過加薪來留住和吸引員工的壓力。厚生勞動省的數據顯示，11月工作和求職人數的比率維持在1.25不變，失業率依然為2.5%。根據經濟產業省公布的數據，11月工業產值較前一個月下降2.3%，零售額成長1.8%。

日本央行 通膨

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