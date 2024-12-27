假日購物季銷售增幅優預期 消費者追求價值 零售商贏家輸家差很大

對於2024年假日購物季的消費支出，萬事達卡（Mastercard）表示，整體而言，今年多於去年，比預期略佳。

Mastercard SpendingPulse的數據顯示，11月1日到12月24日的假日購物季期間，不包括汽車銷售在內的總支出較去年高出3.8%，增幅大於一年前的3.1%，也優於萬事達卡先前預測的3.2%。

消費金額顯著上升的產品類別包括服裝（比去年增加3.6%）、電子產品（上升3.7%），以及珠寶（上升4.8%）。

萬事達卡經濟研究院（Mastercard Economics Institute）首席經濟學家Michelle Meyer在報告中表示：「這個假日購物季的穩健消費凸顯出全年觀察到的消費者實力，主要是勞動市場健全和家庭財富增加」。

根據聯準會最新的消費者財務調查，財富在2019至2022年間大增37%，失業率好幾個月來徘徊於4%左右，遠低於歷史平均值。高收入家庭——可自由支配支出的主力——也受益於股市和房市的漲幅，今年消費更有底氣。

Meyer補充說：「雖然消費者願意且有能力消費，但消費動力在於尋求價值，這從大型促銷活動期間，消費集中於電商，可見一斑。自從通膨開始壓縮資產負債表後，美國人在過去兩年的大部分時間都相當在意預算。」

這也是電子商務在本季表現強勁的部分原因。在便利的宅配服務之外，網購也讓消費者更容易比價並取得最划算的交易，而這一切都可以待在家舒適進行。

萬事達卡的資料顯示，今年假日購物季的線上零售比去年躍增6.7%，增幅優於去年的6.3%，店內銷售只增加2.9%，儘管也高於去年的2.2%。Adobe Analytics的數據顯示，線上零售商在黑色星期五周末的表現尤為強勁。Adobe本月初表示，從感恩節到網路星期一的線上銷售為411億美元，較去年成長8.2%。

消費者追求價值，使得零售業的贏家和輸家之間差距擴大，企業公布第3季財報時對前景有不同看法即為明證。

Telsey Advisory Group對67家提供本年度財測的零售商進行調查，發現34%上調銷售預測，24%下調銷售預測。有較多公司調高而非調低營收預測的次產業，有好市多和亞馬遜在內的折扣店、Dick's Sporting Goods和On Holding在內的運動用品店，以及Abercrombie & Fitch和蓋普（Gap）在內的專業零售商。

調降銷售指引的則多半是一直在努力提振買氣的公司，包括Kohl's、Foot Locker和Designer Brands。

零售業當中最強和最弱環節存在差距已持續了一段時間，但過去兩年的消費環境，讓贏家與輸家之間有了更大的鴻溝。沃爾瑪和亞馬遜等逐步從競爭對手那裡搶得愈來愈大的市占。

贏家通吃之下，許多同業受重創。過去一周內，有The Container Store和Party City聲請破產，後者已是第二次聲請破產。另有諾斯壯百貨（Nordstrom）被創辦家族Nordstrom私有化。