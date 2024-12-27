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台積電ADR下跌1.58% 較台北交易溢價22.54%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（26日）下跌1.58%，收在203.06美元，較台北交易溢價22.54%。費城半導體指數同日上漲0.03%。

周四美國股市三大指數漲跌互見，但變動不大。道瓊工業指數上漲28.77點或0.07%，收在43,325.80點；標普500指數下跌2.45點或0.04%，收在6,037.59點；那斯達克指數下跌10.77點，或0.05%，收在20,020.36點。

台灣加權股價指數周四上漲26.81點，收在23,246.94點，台積電平盤，收在1,085.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 169.92 -1.61 165.00 +2.98

中華電 CHT 124.34 -0.26 124.00 +0.28

台積電 TSM 1,329.60 -1.58 1,085.00 +22.54

聯電 UMC 43.67 -2.20 43.70 -0.06

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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