道瓊工業指數微升 連漲五個交易日 美債殖利率上升令巨型股承壓

美股道瓊工業指數周四微幅收高，連漲五個交易日，儘管耶誕節後交投清淡以及美國公債殖利率上升對一些主要科技巨擘構成壓力， 而喜憂參半的初次請領失業救濟金數據幾乎沒有改變交易員對聯準會前景的押注。

標普500指數下跌2.45點，或0.04%，至6,037.59點；那斯達克指數下跌10.77點，或0.05%，至20,020.36點。道瓊工業指數上漲28.77點，或0.07%，至43,325.8點。

標普500指數連漲三日的走勢告終，那指也終止了連續四個交易日的漲勢。

當天市場的催化劑不多，投資人對美國公債殖利率走高做出了反應，其中包括指標性的10年期美債殖利率在盤初升抵4.64%，創下自5月初以來的最高水準。但在下午，七年期美債標售結果強勁，有助殖利率略微回落，10年期美債殖利率在午盤尾聲報4.58%。

較高的殖利率傳統上被視為對成長型股票不利，因為這會提高其擴張所需資金的借貸成本。隨著被稱為「科技七雄」的巨型科技股在市場中的主導地位日益增強，尤其沒有其他市場催化劑時，會給指標指數帶來下行壓力。

科技七雄的股票有六家下跌，跌幅居前的是特斯拉，下跌1.8%。蘋果上漲 0.3%，繼續接近成為全球首家市值達到 4兆美元的公司。

隨著投資人試圖將部分資金轉向其他能提供更多價值的行業，巨型科技股的股價在夏季略有回落。不過，LPL Financial的首席技術策略師Adam Turnquist說，自11月美國大選以來，這些股票重新走高，表現優於標普500等權重指數（EWI）。

他說：「作為一名技術分析師，你希望看到的是絕對值和相對值的突破，科技七雄在這兩方面都達到要求，因此在進入年底前，它將發揮非常有建設性的領導作用。」

今年以來，三大主要股指多次創下歷史新高，因人們對較低的利率環境抱有憧憬，以及人工智慧有望提高企業利潤。然而，投資人評估聯準會對於2025年降息次數減少的預測，使得美股在11月大選帶動反彈之後，於今年最後一個月減速。

展望未來，LPL Financial 的 Turnquist 表示，「過去幾周，市場在很大程度上依賴科技七雄的推動，我們可能已經開始看到這種態勢的裂痕。因此，要看到指標指數進一步上漲，須看到其他經濟板塊的投入」。

周四公布的一項數據顯示，美國上周初請失業救濟金人數降至一個月低點，這與美國勞動市場降溫但仍然健康的趨勢一致。

市場正處於季節性強勢期—「聖誕老人漲勢」—這要歸因於低流動性、稅損收割（tax-loss harvesting）和年終獎金投資。

根據《股票交易者年鑒》（Stock Trader's Almanac）的數據，自1969年以來，標普500指數在12月的最後五個交易日和1月的頭兩個交易日平均上漲了1.3%。

比特幣下跌 3.9% ，拖累加密貨幣相關股票下跌。微策略（MicroStrategy） 、MARA Holdings和Coinbase Global都下跌，跌幅在1.9%到4.8%之間。

標普指數11大類股裡，非必需消費品股下跌 0.6%。能源指數下跌 0.1%，追隨美國原油價格的邊際疲軟。