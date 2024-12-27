耶誕節剛過交投清淡 美股收盤基本持平

美中晶片戰爭升級至2.0版，在美國的全面政策圍堵下，中國大陸已無法取得最先進製程生產的晶片，拜登政府12月23日進一步公布一項全新的301條款調查，可能對所謂的傳統或成熟製程晶片徵收更高的關稅。在中美之間不斷升級的貿易戰中，誰會是贏家？

2024-12-27 06:00