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耶誕節剛過交投清淡 美股收盤基本持平

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

耶誕節剛過交投清淡，華爾街股市今天收盤時基本持平。與此同時，萬事達卡公布的報告顯示，11月1日至12月24日的美國零售銷售額優於去年同期。

道瓊工業指數上漲28.77點或0.07%，以43325.80點作收。

標準普爾500指數小跌2.45點或0.04%，收6037.59點。

科技股那斯達克指數下跌10.77點或0.05%，收20020.36點。

費城半導體指數小漲1.75點或0.03%，收5175.31點。

半導體 指數 科技股

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