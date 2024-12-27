25年能改變什麼？看看富比世的富豪榜

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲（見圖）在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。 美聯社
比較富比世2000年與最新的富豪排行榜，會發現包含微軟創辦人比爾蓋茲（見圖）在內的多名富豪仍名列其中，但多數名字都已換人。 美聯社

比較富比世（Forbes）2000年與最新的全球富豪排行榜兩份名單，會發現上榜富豪較四分之一世紀前富上加富，且除排名洗牌外，名單中的多數名字都已換人 。

Business Insider報導指出，微軟創辦人蓋茲、波克夏公司執行長巴菲特、甲骨文共同創辦人艾里森、沃爾瑪繼承人華頓、戴爾創辦人兼執行長麥可．戴爾、微軟前執行長鮑默爾、LVMH集團創辦人及執行長阿諾特，都依然名列前20名，這意味著上述巨富的財富在這25年間仍以戲劇化之姿增長，比如有「股神」之稱的巴菲特，個人淨值就暴增了超過五倍，從260億美元膨脹到1,420億美元，儘管他從2006就開始大筆捐出手中的波克夏股票。也顯示這些企業在數十年間營收持續增長，使其主要股東地位不墜。

新面孔則有特斯拉及SpaceX執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、臉書母公司Meta創辦人祖克伯、字母公司共同創辦人佩吉（Larry Pages）及布林（Sergey Brin），以及輝達創辦人兼執行長黃仁勳，且如今都位列前十，反映這些新興科技公司如何在千禧年後一飛衝天。

比較榜上前十位富豪的財富總和，會發現數字在25年內飆升七倍，從2,750億美元增加到近2兆美元；前20名富豪的財富總和則是從4,060億美元，增加到近3兆美元。而單單首富馬斯克一人的身價，就包辦了將近4,400億美元，超過了2000年時前20名富豪身價的加總。

此外，25年前只要有200億美元，便能穩坐全球前十大富豪寶座，但如今200個億只能勉強擠進前百大。

波克夏 財富 馬斯克

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