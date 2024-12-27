金價今年大漲 明年續看好

黃金今年大放異彩，累計大漲逾百分之二十七，表現強壓被稱為「黑金」的原油，且明年可望重演領先優勢，成為二○二五年大宗商品市場的主要題材之一。

彭博資訊報導，紐約黃金期貨今年來截至二十六日盤中累計走揚百分之二十一點五，現貨價更大漲百分之二十七點四。

多國央行都已買進黃金作為準備資產，且看來也將繼續。同時美國聯準會在持續降息之後，明年也將進一步降息，雖然降幅可能比預期小，而帶給市場高度不確定性的美國總統當選人川普，這些因素都有望支撐金價。

華爾街投銀看旺明年金價前景。高盛、摩根大通（小摩）及美國銀行都看好國際金價明年將能漲上每英兩三千美元。