擠下特斯拉…美散戶買股 最愛輝達

輝達（NVIDIA）稱霸AI晶片市場，並成為華爾街和機構法人的寵兒後，現在又多了一項殊榮：擠下特斯拉（Tesla），躍居今年散戶最鍾情的股票。

Vanda研究公司的數據顯示，今年來截至12月17日，淨流入輝達股票的散戶資金接近300億美元，幾乎是全球最大指數股票型基金（ETF） SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）153億美元淨流入額的兩倍，也超越去年散戶最愛的特斯拉（淨流入147億美元）。

Vanda資深副總裁伊亞齊尼表示，輝達以令人印象深刻的股價漲幅，「偷走了特斯拉的主秀」。輝達今年吸引的散戶買超金額較三年前成長逾885%。

Vanda的數據顯示，輝達目前在一般散戶投資組合的占比超過10%，遠高於今年初的5.5%，也已成為散戶投資人的第二大持股，僅次於特斯拉。輝達6月才實施1股拆成10股，讓散戶更容易買進。

投資人對輝達的熱愛已延伸到現實世界。今年8月底，不少人在紐約參加備受關注的輝達財報發布會派對。伊亞齊尼說，儘管輝達報酬率強勁，會成為散戶的熱門標的仍令人意外，因為執行長黃仁勳雖有招牌皮衣夾克，人格特質卻沒有特斯拉執行長馬斯克那麼「招搖」。

D.A.Davidson科技研究主管盧利亞說，儘管輝達占散戶持股比重頗高，本益比卻沒有特斯拉和軟體公司Palantir那麼高。Palantir在散戶心目中也有急起直追之勢，據統計，Palantir在今年成為買超排名第九的證券，超越亞馬遜、Alphabet和微軟。